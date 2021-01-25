恒大汽車配股大升5成　試用4大角度拆解此現象

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-25 22:44

過去很多公司折讓配股之後，股價會下跌或者是浮浮沉沉數月才回升，但是近期不少配股後的股票反而上升了，本文嘗試拆解其中因素，有助讀者了解配股對股價的影響。

配股後大升的例子今年不算少，大多出現在新經濟股之中，比亞迪（1211）和今日大升的恒大汽車（0708）就是好例子。恒大汽車宣布配股後，股價今日大升5成，報45.35元，創上市新高。公司以每股27.3元折讓近一成定向增發約9.52億股，佔公司擴大後總股數9.75%，集資260億元。

比亞迪（1211）上周亦宣布配股。比亞迪在1 月21日宣布配售1.33億新H股，佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%，配售價每股225元，較上日收市價244元折讓7.8%，集資約298億元。比亞迪當日旋即倒升1.8%，今再升9.4%，三個交易日累升14%。

配股後股價升的情況在生物科技股中更為常見，當中最近1個月內配股的有藥明生物（2269）、信達生物（1801）、先健科技（1302）、啟明醫療（2500）、康方生物（9926）等等。以宣布配股消息後計，藥明生物累升22.1%，信達生物升約5%，啟明醫療升15%，康方生物更大升近41.6%。

康方生物在1月7日宣布配股集資後累升近41.6%。

4因素助判斷對股價影響

過去企業在市場上配股集資，普遍以折讓價來吸引投資者入股，同時，因增發股本而令股權被攤薄，故令大多公司在配股後的股價下跌或橫行上落一段時間，藉以消化配股影響。不過，事實上，配股不一定對公司股價構成不利影響，以下幾個要點有助判斷對股價影響。

（1）配股方式：配股大致分為三類，包括配售舊股、配售新股及先舊後新配售。其中，配售舊股涉及股東減持舊股，對股價較為不利。

以龍湖（0960）為例，公司去年12月以47元先舊後新方式配售1億股，配股價較上日折讓約7.5%，其中一半為舊股，屬公司主席減持。結果，在公司宣布配股當日，股價裂口大跌11.9%，現時於40.5元至46元水平橫行近2個月，亦未能重上配股價。

（2）配股目的：最常見的配股目的包括開展和擴充公司業務、償還債務、補充營運資金等。當中，若公司集資用作業務發展方面，則最為利好。

比亞迪配售所得款項淨額擬用作補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。內媒引述公司董事會秘書李黔表示，是次配股交易吸引全球眾多長線、主權基金等超過200間機構投資者參與，將增強比亞迪的資本實力及強大的資金支持，有助公司進一步鞏固行業領先地位。公司表管理層表示今次集資創下多個紀錄，即成為亞洲汽車業過去10年最大的股票融資項目，亦是香港歷史上最大非金融企業新股配售，足見市場看好電動車行業及公司前景。

生物科技股方面，啟明醫療在1月22日宣布配股集資14.3億元，集資目的為加速公司在研產品的開發及研究，其中包括Venus PowerX Valve、Venus Vitae Valve、臨床前階段主動瓣膜修復裝置（Leaflex）、經導管二尖瓣置換術（TMVR）、經導管三尖瓣置換術（TTVR）等多項重點產品及技術，當日股價1成，兩日累升15.6%，並快將創新高。

另外，康方生物在1月7日宣布配股集資約11.7億元，用作設立公司商業化團隊以籌備於2022年推出AK104（PD-1/CTLA-4），並繼續聘任及留任國內外市場的人才。其股價至今累升41.6%。從此可見，因業務發展而作好準備，會令市場看好，有利股價。

（3）認購者實力：若接貨人屬著名投資機構、基金、有勢力及知名人士等，則認為認購參與者均看好公司前景，利好股價。

恒大汽車在是次配股中，引入的6名投資者，其中華人置業 （0127） 大股東、劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻及中國燃氣 （0384） 總裁劉明輝各斥資30億元認購1.1億股，令其股價今日大升5成。

而先健科技去年12月以每股配售價3.2368元，配售2.87億股，較公布前收市價折讓11.6%。該次配售獲著名機構投資者高瓴增持。高瓴通過該次配售增持1.66億股公司股票，完成配售後，高瓴在先健科技的持股數量達4.287億股，持股比例由6.05%升至9.88%。配股當日最低價3.53元，既沒有跌穿配股價之餘，收市更倒升8.7%，至今更累升近6成，並創上市新高。

（4）配股價格：配股價格可反映市場對公司的業務前景和認受性。如果公司配股價的折讓幅度少，甚或能以溢價配股，意味市場看好公司發展，願意以只拆讓少許、甚至高價要貨。

啟明醫療1月22日配售價為80.08元，較上日收市價僅折讓約2.6%，而康方生物亦以折讓約4.58%配股，兩者均在折讓不足5%之內進行配售，證明公司的能力和市場對兩股的喜愛程度。