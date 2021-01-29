GME│散戶挾死大戶　回顧GME史詩級反撲之旅

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-30 00:24

「一枝竹仔會易折彎，幾枝竹一扎斷節難」，股市今周上演一場散戶合力「挾淡倉」（Short Squeeze），將沽空機構迫退認輸，屬市場少有的事件。

美國實體遊戲零售商GameStop（美：GME）去年業務受疫情影響，經營相當困難，收入倒退3成並錄得虧損，去年3月股價更一度跌到3美元水平，但其後在9月開始回升，12月底股價升至18.84美元。

與此同時，去年12月寵物網站Chewy創辦人Ryan Cohan旗下的RC Ventures在GME的持股比例增加至12.9%，並明言為GME尋找出路。而在今年1月11日，GME宣布加入三名新董事，其中包括Ryan Cohan，市場憧憬公司加快轉型網上銷售，成為重大利好消息，當時股價約處20美元水平，短短數日間大升1倍，在1月19日升至近40美元水平。

然而此時，沽空機構香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left 高調唱淡GME，並指該股將回落至20美元，甚至指「在這價位買入GME的買家是笨蛋」。誰知，Andrew Left的評論引來Reddit社群r/wallstreetbets網民憤怒，建議一齊合力買入股票，上演一場史詩級的挾淡反擊戰。

據Reddit網民統計，GME的流通股數只6,975萬股，但沽空比例高達138%，若全數淡倉要一併平倉，共需7,120萬股，意味淡倉參與者即使購入市面上的所有流通股票也無法完成平倉。只要大量散戶組隊買入不沽貨，甚或買入認購期權加入市場時，在貨源不足的情況下，沽空機構反而要在市場上硬食高價買入股票，以此平倉。

結果，網民響應號召，隨即群起買入GME，推升股價，1月28日GME股價最高見483美元，短短8日間曾最高升逾11倍。及後，AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被美國論壇Reddit中的討論區「WallStreetBets」（簡稱WSB）提及的股票也被瘋炒。

一句說話輸50億美元

今次大衛打贏哥利亞的的「大衛」一角落在KOL「Roaring Kitty」身上。Roaring Kitty自2019年9月起在討論區上不斷以「GME YOLO」為題帖文，展示自己買賣GME期權及正股的過程，至今持貨約17個月已經由最初的約6.7萬美元（約52萬港元）本金升至4,797萬美元（約3.7億港元），獲利近715倍。

不過，有人歡喜有人愁。香櫞創辦人Andrew Left和美國百億對冲基金Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin終於在1月26日齊齊表態「投降」，紛紛表示已將淡倉回補。當日GME收報147.98美元，單日升92.7%，散戶成功打贏對冲基金Melvin Capital和香櫞。

根據S3 Partners數據，沽空GME的投資者今年虧損超過50億美元，包括1月22日和25日分別蝕16億美元和蝕約9億美元。CNBC表示，無法證實Melvin Capital是次沽空所損失的金額，但對沖基金Citadel和Point72已向Melvin Capital注資近30億美元，以支撐該基金的財務狀況，並澄清其破產傳聞。

股價波動惹監管並限制買賣

GME的爆升引來政府關注。美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示，將召集一次聽證會，調查有關GME及其他股票的近期活動，重點是賣空、綫上交易平台、遊戲化及其對資本市場和散戶投資者的系統性影響。

同時，多隻WSB股爆炒觸發多間美股券商突然限制其買賣，當中包括Robinhood、ETrade、WEBULL、德美利證券等等。其中，深受散戶歡迎的互聯網券商Robinhood在1月28日禁止用戶買入GME及AMC等股票，引起用戶反彈，大批用戶在Robinhood的社交媒體專頁上留言批評Robinhood的做法，是變相幫助對沖基金平倉。Robinhood於美股收市後隨即「轉軚」，表示會在1月29日恢復上述股票「有限度買入」。

另外，獨立股評人David Webb亦在旗下網誌「Webb-site.com」發表文章，指除非GME公司配發新股，否則GME爆炒潮會如以往其他泡沫一樣，在前期進場的炒家離場、後期炒家買貨進場後完結，意味最終「接火棒」的GME炒家將承受泡沫爆破。

受國會介入調查及券商禁止買入後，GME在1 月28日盤中曾至少8次熔斷，最後挫44%，報193.6元，惟Robinhood有限度放寬買入限制及老虎證券等表示對GME和AMC等照常進行交易後，GME股價再升近1倍。