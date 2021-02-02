滙豐保險：逾半受訪者無團體醫療及人壽保障｜調查

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-02 15:14

滙豐保險於2020年4月進行的僱員福利調查，發現僅有49%及15%的僱主提供團體醫療及團體人壽保險福利，而38%的僱主更無提供任何相關福利。對於無提供團體醫療保障的僱主而言，有56%的受訪者認為成本考慮，以及48%的受訪者認為公司規模小成最主要的兩大障礙。另外，無提供團體人壽保障的僱主中，有60%的受訪者認為成本考慮及55%的受訪者認為僱員已自購人壽保險保障成最主要的兩項障礙。

滙豐保險今天宣布，推出「滙豐保險全方位僱員福利」數碼化方案，稱融合團體醫療和人壽保障及一站式的僱員數碼平台。滙豐保險指，該計劃適用於僱員人數少至2人的小型企業，團體人壽及醫療計劃每年每人保費低至22元及1250元，保障金額可高達每人500萬元。該行又指，計劃可提供每年續保的定期人壽保險計劃，可提供身故賠償、意外身故及傷殘保障，以至住院現金保障。

滙豐保險：推數碼平台助用戶追蹤保障權益

該行又指，以上方案是涵蓋團體醫療和團體人壽福利保障，並設有一個以用戶體驗為主的數碼平台，可讓用戶於網上或利用流動設備管理健康保障福利及理賠事項。

當中主要功能包括實時追蹤保障權益、使用情況和餘額、搜尋醫生／診所、電子理賠、電子醫療卡，以及生活方式評估和健康小貼士。同時，平台亦設有保健服務功能，包括為用戶提供的網上商店「Choices 」，平台目前已涵蓋18個合作夥伴提供的140多項產品和服務優惠。

滙豐香港工商金融保險及投資主管陳華遠表示，明白坊間有不少上次的理賠數碼平台，但認為自家數碼平台能夠更注重客戶需要，指在設計平台的時侯，會特別考慮客戶申請理賠的手續。