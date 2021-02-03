財經評論│美國大型科技股報喜　呢個板塊成下一焦點

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-03 21:13

美國大型科技股業績表現出色，納指再度迫近歷史新高，市場正聚焦另一板塊——社交媒體板塊，去年此板塊的Snap（美：SNAP）和Pinterest（美：PINS）股價均升逾2倍，兩者將在明日收市後放榜，值得關注。

納指經歷上周調整後急速回升，現迫近歷史新高，距離高位不足1%。大型科技股業績表現佳，除了蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）業績好之外，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）公布截至2020年12月底的第四季業績，Alphabet第四季收入568.98億美元，按年增23%，超預期的531億美元，經調整純利152.27億美元，按年增43%。業績公布後，Google股價盤前急升逾7%，報2064.46美元，再創新高。

亞馬遜（美：AMZN）去年第4季度收入達1,255.6億美元，按年升44%，勝市場預期的1,197億美元，並創下公司有史以來最大季度收入，同時首次季度收入突破1,000億美元，淨利潤升1.2倍至72億美元。公司預期，今年第一季度的銷售額將於1,000億至1,060億美元之間，較2020年第四季度相比有所放緩，但按年則增長33%至40%，亦較市場預期的958億美元為高，運營利潤預計將會達到30億美元到65億美元之間，而2019年同期的運營利潤為40億美元。

亞馬遜去年第4季度收入達1,255.6億美元，創下公司有史以來最大季度收入，同時首次季度收入突破1,000億美元。（美聯社）

社交媒體業績為下一焦點

去年疫情，民眾被迫留在家中，促使社交媒體興旺，去年社交平台相關股份大升，其中Snap和Pinterest股價去年大升逾2倍，兩者將在明日收市後放榜。

Snap旗下的Snapchat廣為新世代喜愛，其賣點是限時閱後即焚、相機濾鏡及虛擬擴增實景等功能。瑞信表示，Snap第3季的每展示一千次所實際產生的廣告收入（effective cost per mile，簡稱eCPM）按年增長近2成，意味廣告商願意在Snapchat之中加大廣告投放，預計公司去年第4季可延續增長。經渠道考查，該行預料公司第4季收入增長50.5%至8.4億美元，屬其營運指引的上限，又指公司將迎來長達多年的價值創造周期，預期今年能扭虧為盈，每股盈利料為0.12美元，目標價升至59美元，為「跑贏大市」評級。

至於Pinterest方面，瑞信表示，公司定位獨特，可持續吸引廣告流入，並在核心內容範疇上，擁有良好的搜尋系統和產品圖像展示版面，有助大型公司和中小企的產品更易達到顧客的眼前。再者，該行經渠道考查發現，Pinterest的廣告商預算明顯高於預期，利好公司廣告收入，料第4季表現可超出預期，預計期內收入按年升63%至6.4億美元，較早前收入預測的升6成有所提高，而美國和國際的每用戶平均收入（Average Revenue Per User，簡稱ARPU）分別料升35%和66%，目標價為74美元，維持「中性」評級。

Snap股價昨日率先突破並創上市新高，昨升約3.6%，報58.87美元，Pinterest亦迫近歷史高位，昨升約4.5%，報73.87美元。另外，Twitter（美：TWTR）和Roku（美：ROKU）股價亦在高位徘徊，昨日分別升2.5%和0.6%。

早前Facebook（美：FB）和Whatsapp的用戶出現「轉會潮」，令不同的新型社交平台興起，例如Clubhouse、MeWe等等，社交平台熱潮未退，值得投資者留意行業發展。