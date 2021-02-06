美股收市｜升足一周標普500納指創新高　GameStop升兩成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-06 06:28

美國股市在2月5日攀升，標普500指數與納斯達克指數雙雙再創新高，為走勢強勁的一周作結。另外，掀起風波的GameStop（GME）仍然未肯平息，昨日止跌反升收市報63.77美元，漲10.27 (19.2%)。

周五（5日）美股收市，道瓊斯工業平均指數上漲92.38點或0.3％，至31,148.24，其中成分股NIKE領跑。標普500指數攀升0.4％，3,886.83，11個板塊中有10個板塊都見漲，日間做出創紀錄的3,894.56高點。納斯達克綜合指數上漲0.6％，至13,856.30，曾見13,878.16點創下歷史新高。

本周道瓊斯指數共上漲了3.9％，而標普500指數和納斯達克指數分別上漲了4.7％和6％，是自11月以來最佳表現的一周。小盤股羅素（Russell）2000也上漲了7.7％，為該指數自6月以來的最佳一周。美媒CNBC指，原因或許是令人失望的一月就業報告令投資者憧憬進一步加大刺激經濟措施。

掀起炒風的GME仍然未肯平息，昨日止跌反升，日間曾急升54%，多次升停，收市報63.77美元，漲10.27 (19.2%)。

今次因為GameStop而掀起的「GME風暴」席捲全球，戲碼仍然未結束。（GettyImages）

中概股表現各異，百度創52周新高，收市報270.300升4.593%，阿里巴巴（BABA）逆市輕微跌-0.725%。收市報265.740美金，升幅達1.34%。蔚來汽車（NIO）跌1.580%。