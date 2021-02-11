美股｜三大指數再破頂　大麻板塊續狂飆　Twitter價創52周新高

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-11 06:30

美股三大指數周三再度刷新盤中歷史新高。道指高見31511，收市升0.2%。標普500與納斯達克指數日中曾分別創3931.5 與14109的新高，收市卻分別倒跌。標普成分股Twitter升13.195%，報67.77美元，創52周新高。Uber週三股價創歷史新高63.50美元，收市報升5.99%，市後盤反而下跌3.55%，或受財報影響。 大麻板塊繼續狂飆。美聯儲主席杰羅姆•鮑威爾（Jerome Powell）表示將繼續刺激政策谷就業回到正常水平。

美股收市，道指報31438.40點，升62.57點或0.2%；納指報13972.53點，跌35.16點或者0.25%；標普500報3909.9點，微跌1.33點或0.03%。

納指成分股中，旗下擁有Tinder等交友軟件的Match Group（MTCH）大升7.679%，收市報171.07美元，隨後是中概股拼多多（PDD）升5.191%。Tesla（TSLA）則墊底，股價收市報804.82美元，跌5.255%。

中概股方面，開市曾升8.13%的百度，盤中升幅收窄，收市報304.5美元，升3.05%；富途（FUTU）日中股價破頂高見204.25美元，是52周低位8.16美元的25倍，收市報165.24美元，比前一交易日升7%。

美股大麻板塊繼續飆升，Tilray Inc（TLRY:NASDAQ）股價周三收市報63.91美元升50.91%；Sundial Growers Inc（SNDL）報2.95美金，升78.79%，前一個交易日該兩隻股票已經分別報升40.74%及28.91%。大麻股指數基金ETFMG Alternative Harvest ETF（NYSEARCA: MJ）周三則升14.91% ，收市報3321美元。

Uber周三收市后公佈了2020年第四季度業績，喜憂參半，超出每股虧損的預期，但收入比預期低。隨著送貨方面的增長超過拼車收入下降的幅度，虧損正在縮小。2020年全年淨虧損總計67.7億美元，比2019年的85.1億美元驚人虧損改善約20％。

美媒CNBC報道，儘管失業率已降至6.3％，但美聯儲主席杰羅姆•鮑威爾（Jerome Powell）周三表示實際失業率可能接近10％，回到應該水平還有漫漫長路，美聯儲需要繼續廣泛和包容性就業目標。