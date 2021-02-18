北水重臨恒指偏軟　葉尚志 ：北水建倉高峰期已過｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-02-18 13:01

農曆新年長假期後，港股持續造好，「北水」亦於今日（18日）重臨港股，帶動恒指於假期後連升三日，高開98點，多隻愛股如騰訊（0700）、美團（3690）均破頂。

不過之後大市偏軟，恒指倒跌過百點，跌穿31000點。究竟「北水」如何影響後市走勢，散戶應如何部署相關的「北水愛股」？今日《香港01》將與第一上海首席策略分析師葉尚志，於上午11時，為大家分析後市走勢。

葉尚志在節目中表示，恒指已連升7天，今日明顯有獲利回吐，他認為過去一星期大市缺乏北水帶動下，難以推動大盤股。相反，部份中細價股表現亢奮，他又指過去兩天，平均每日有超過五十隻中小型股的股價單日升幅逾25％，足見股市「鑊氣」。他認為未來一段時間，新舊經濟股會繼續出現輪動情況，又指北水一月的建倉高峰期已過，估計稍後北水的流入速度會逐漸減慢。他建議投資者選股時要更審慎，除了要留意公司基本面和發展空間，更要留意股價延續性，他預料舊經濟股會繼續修復估值，而市場焦點會繼續落在新經濟股身上。

提及銅價屢創新高，連帶一眾銅礦股繼續跑贏大市，他認為銅價高企與美元弱勢關係密切，加上市場憧憬經濟復甦，預料通脹重臨，帶動一眾資源股上揚。他表示，紫金礦業 （2899）擁有豐富的礦產資源，受銅價及通脹帶動下，未來股價仍有上望空間，投資者可襯股價整固時吸納。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。