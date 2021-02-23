數碼通中期息維持14.5仙　料5G ARPU可持續上升

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-23 18:03

數碼通（SmarTone，0315）公布截至去年12月底止（2020/21財年）中期業績，股東應佔溢利按年微升0.8%，至2.67億元；中期息維持14.5仙，派息比率75%。

期內，總收入下跌24%，至32.44億元，主要由於手機及配件銷售額下跌42%，及漫遊收入下降顯著可跌所致。上半財年，資本開支約2.9億元，公司預期下半財年資本開支在3億至4億之間。

料5G ARPU續上升

期內，接近10%的SmarTone流動網絡客戶轉用5G計劃，數碼通副主席兼非執行董事馮玉麟指，10%客戶轉用5G計劃是超出預期，5G ARPU比4G普遍高50元至100元，而較多客戶願意在合約到期後轉用5G計劃，相信5G ARPU可持續上升，受仍有大部分人未升級5G，及不同5G應用的推出所刺激。對於流動服務月費計劃ARPU下降13%至196元，馮玉麟指，整體ARPU下跌只與漫遊服務有關。

問到，5G家用寬頻業務，SmarTone市務及銷售部主管林寶彤指，三成顧客現已設有光纖寬頻，為增加家居網絡覆蓋，或應付家中多人在家工作、網上學習等需求，另增設5G家用寬頻，認為這業務有鼓舞成果。

暫不擔心電話卡實名制影響

政府正就電話智能卡（SIM卡）實名登記制進行諮詢，馮玉麟指，仍在評估相關影響，但公司預付電話卡主要來自Birdie（自由鳥），而該卡已要求客戶實名登記，故認為實名制整體影響未必太大，暫不擔心。