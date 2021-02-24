港府加股票印花稅　港交所瀉8%失守500元　為2015年最大跌幅

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-24 13:44

港府提高股票印花稅，港交所（0388）一度急瀉1成失守500元，創2015年以來最大單日跌幅，現跌7.9%，報514元。財政司司長陳茂波將於今日（24日）在立法會宣讀財政預算案，政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。

事實上，受惠中概股第二上市等上市改革，港股成交額大增。港股去年日均成交額按年升49%至1,295億元，而今年1月的平均每日成交金額更升至2,457億元，較去年同期的1,039億元上升136%，同時，亦較2017年未改革前的日均成交金額882億元大增。

財經事務及庫務局局長許正宇早前表示，股票交易印花稅是政府其中一個重要收入來源，在2019至20財年印花稅收入佔整體收入約一成，其中約一半來自股票交易印花稅。

港府受惠港股成交增

2019/20年度的股票印花稅收入約為332億元，而2019年底港股平均每日成交金額約為871億元。港股成交額上升，同樣令政府收入增加。去年港股日均成交額按年升5成，如果今年日均成交額維持在2,000億元水平以上，政府來自股票印花稅收入亦繼續大增。政府本已是坐享其收入增加。現再加股票印花稅，無疑只令投資者交易成本增加。

財政司司長陳茂波將於今日在立法會宣讀財政預算案，政府為了增加收入，將提高股票印花稅，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。（梁鵬威攝）

相比其他市場，現時中國市場只向賣方收取0.1%印花稅，美股更無印花稅。以阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）等科網巨企本身在美股上市，投資者或重新轉回美國市場交易。

不過，如果投資者轉投其他市場，港府則擬以放寬第二上市制度來回補流失的成交額。陳茂波指，港交所會檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。港交所會在稍後諮詢市場。

去年業績符預期

早前自由黨黨魁鍾國斌估算，如將股票印花稅稅率由目前0.1%上調至0.2%，庫房每年額外可增加約500億元收入，不過，經民聯金融服務界議員張華峰表明反對增加股票印花稅，曾稱若加稅0.1個百分點，料港股成交量至少減少兩成。

港交所一度瀉近12%，創2015年以來最大單日跌幅。港交所今日公布業績，去年淨利潤為115.05億元，按年升23%，符合市場預期。