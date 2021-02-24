財政預算案｜安永何耀波：上調股票印花稅幅度較預期溫和

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-02-24 19:26

【財政預算案2021】《財政預算案》於今早（24日）11時宣讀，在開源方面，政府宣布，充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。港交所（0388）應聲下跌，今日跌逾8.7%，收市報509元；恒指亦大跌914點。

安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，早前政府已放風會在預算案提出上調股票印花稅，且幅度是上調0.05%至0.1%，最後只是上調至0.13%，算是較預期溫和。他認為對股市只有短期影響，因現時環球資金充裕，預視未來仍會受惠中概股二次上市等利好因素，料IPO市場將持續暢旺，0.13%屬微調，未來或可再下調股票印花稅。

安永金融服務香港稅務主管合伙人何耀波表示，股票印花稅上調至0.13%，較預期溫和。（受訪者提供）

財政司司長陳茂波在《財政預算案》中預計，未來五年都會錄得赤字，假如成真，即連續七年錄赤字，較1997年金融風暴後連縯六年赤字更嚴重。被問及這個數字有沒有「估大」。何耀波則指，港府的理財取態一向保守，加上香港是外向型經濟，制定預算時要考慮到各種外圍因素，故不能說是「估大」了赤字。

至於政府建議向市民派發5,000元電子消費券，市場憂慮部份中小企商家沒有相關設備，何耀波認為，這恰巧可以成為一個誘因，鼓勵商家進行電子化及數碼化，因電子支付是市場大方向。