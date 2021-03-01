訪問｜美債息抽升　渣打禤惠儀︰料港元拆息仍維持較低水平

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-01 07:32

美國十年期國債孳息率不斷攀升，上周更曾升穿1.6厘，觸發港股上周五 （2月26日）瀉逾千點收市。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，收益率曲線變陡，相信短期債息存在波動，但會否影響港元銀行同業拆息 （HIBOR），她則認為短期出現上落不出奇，但相信HIBOR走勢在這一兩年都會維持較低水平。

她續稱，低息環境對存款組合帶來挑戰，個人客戶追求更多投資及加強回報，故該行的財富管理生意有增加，金融市場亦因多了首次公開招股﹙IPO﹚而活躍，客戶較喜歡波動性，企業客戶氣氛亦有改善，相信有利借貸活動。

禤惠儀又稱，香港作為亞洲區的資本中心，發揮超級聯繫人角色，當大灣區內的企業或科技公司需要資金時，可能會用到香港，而亞洲區內的經濟走廊倘有增長，香港連結內地及亞洲的優勢若繼續存在，相信會吸引流動性，當短期內資金繼續流入香港，利息會維持目前的低水平。

禤惠儀表示，去年絕對信貸損失比率0.25%，需很謹慎的風險管理才做到這水平。（盧翊銘攝）

香港信貸減值飆八成 禤：經濟面對挑戰難免增加

受疫情及息口大幅下滑影響，渣打香港去年營運收入按年下跌7%，稅前基本溢利下跌25%至13億美元。零售銀行繼續是香港最大的收入來源。分行人流減少是導致收入下滑5%的部分原因。但同時數碼交易量上升超過三成，數碼活躍用戶增至逾100萬。息口下跌令企業及機構銀行收入下滑4%，市場波動性增加利好金融市場業務，抵銷部分影響。

禤形容，港區各大業務環境都保持強韌，財富管理去年在投資收入增長了30%，經數碼渠道的財富管理收入升了一倍等，都有助抵銷營運收入跌幅，而去年優先私人理財（Priority Private）的客戶和管理資產總值均錄得雙位數字增長。

對於撥備方面，香港去年信貸減值1.99億美元（約15.4億港元），按年飆80%，她表示，若計算絕對信貸損失比率（absolute loan loss rate）僅為0.25%，是非常健康的數值。「目前環境而言，當我們見到GDP及失業率都面對如此挑戰時，很難避免有信貸減值的增長⋯⋯0.25%的數值是健康，而且需很謹慎的風險管理才做到這水平，甚至略優於市場表現。」

渣打香港今年4月至6月會以先導形式摸索在家工作安排。﹙資料圖片﹚

4月香港市場先導形式行靈活工作安排

渣打集團（2888）去年10月公布由今年初開始，9個市場（包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國和印度的環球商業服務中心）的員工將可正式申請靈活工作模式安排。

禤惠儀表示，今年4月至6月會以先導形式摸索在家工作安排，務求員工在工作上有靈活性的同時，客戶服務不受影響，視乎工種而有不同的考慮。她相信該安排對涉及客人接觸、擴闊生意的前線員工影響不大，中、後勤方面則會是安排的對象。

她引述渣打財務總監賀方德（Andy Halford）指，集團未來4年內，辦公室空間會減30%，「可以想像，同事每周5個工作天若選1天在家工作，可以有20%工作空間進行其他工作」，但強調辦公室空間的改動，不會影響分行數量，「分行網絡這幾年都維持73至74間水平，水平合適」。至於分行內布局會優化，包括增加客戶諮詢的空間。至於渣打於K11 ATELIER Victoria Dockside開設香港首家優先私人理財中心，服務資產管理總值達800萬港元或以上的高資產淨值客戶，她指，香港國際機場SKYCITY航天城亦將會設另一間優先私人理財中心。