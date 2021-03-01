LVMH旗下基金或將收購德國百年涼鞋品牌Birkenstock

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-03-01 18:43

最新消息稱，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團旗下的全球最大消費品私募基金 L Catterton 將收購德國百年涼鞋品牌Birkenstock。

1月，曾有知情人士透露，Birkenstock的家族所有者正與私募基金 CVC Capital深入談判收購事宜。

1月末，據知情人士透露， L Catterton也有意競購Birkenstock。據傳，L Catterton 目前正在與CVC Capital展開爭奪，且已「接近達成協議」。

《彭博社》（Bloomberg）援引「知情人士」的話稱，L Catterton 收購Birkenstock的交易可能在下周達成，對Birkenstock的估值可能在40億歐元左右。

此前消息稱，Birkenstock 家族計劃在公司出售後保留部分股權。

CVC仍對收購感興趣

知情人士還吿訴《彭博》，儘管CVC Capital在今年早些時候幾乎與Birkenstock達成交易，但Birkenstock的所有者更青睞L Catterton在家族控制的消費品牌方面的悠久歷史，以及該公司在亞洲的增長能力。

但Birkenstock目前還沒有與L Catterton簽署任何協議，消息人士提醒稱，即使到了最後階段，協議仍有可能被取消。他們補充說，如果交易出現空缺，CVC Capital仍有興趣收購Birkenstock。

目前，L Catterton與Birkenstock的發言人拒絕置評。

疫情期間，主打舒適的產品的需求很大，人們被限制在家中，減少了對正式服裝的需求。英國《金融時報》援引一份公司文件的數據稱，擁有近4,000名員工的 Birkenstock 在截至2019年9月的一個財年裏共售出了2,380萬雙鞋，銷售額增長了11%達到7.215億歐元，淨利潤增長了40%達到1.29億歐元。

在全球時尚探索平台Lyst最近發佈的熱門品牌排行榜Lyst Indexes中，Birkenstock被列為疫情期間最受歡迎的品牌之一。

品牌可最早追索至1774年

Birkenstock 的歷史最早可追溯至1774年，由Langen-Bergheim製鞋匠 Johann Adam Birkenstock 創辦。1896年，家族傳人Konrad Birkenstock在Frankfurt am Main開了兩家鞋店，開始正式製作和銷售舒適的鞋墊。

1902年，Konrad Birkenstock研發出首款流線型的足弓製成鞋墊。1925年，他收購了一家位於德國Hesse的工廠，隨後在1945年，他的孫子Carl Birkenstock 將公司遷址至波昂附近的 Bad Honnef，後研發出能夠靈活插入堅硬鞋內底的軟木內芯。

直到2013年，Birkenstock都由Birkenstock家族負責管理經營。同年，公司變革組織架構，整合38家獨立公司併入集團公司，分為生產、銷售和服務三大業務部門。集團目前由 Oliver Reichert、Markus Bensberg出任聯合首席執行官，負責日常管理工作。