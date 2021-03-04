恒指日升700日跌700　盧駿匡：睇實3個重要支持位│財經評論

撰文： 姚卓然 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-04 14:11

恒指「日升日跌」，走勢極其波動，至中午收市，恒指報29118點，跌762點或2.6%，回吐昨日升幅。

港股跌市成交增，中午成交達1,182億元，而恒指成份股之中僅得中銀香港（2388）和中石油（857）上升。恒生科指更跌5.3%，報8870點，再失9000關兼創逾1個半月新低。騰訊（700）跌3.9%，阿里巴巴（9988）跌2.1%，美團（3690）大跌7%。

昨日大升的內銀股雖見回吐，但表現硬淨，郵儲行（1658）跌1.5%，招行（3968）微跌0.2%，建行（939）跌0.3%，工行（1398）更是無升跌。【詳情請看：科技股未止瀉 科指失守9000點 藺Sir教路﹕可以轉買呢兩間內銀】

中國兩會今日開始舉行，A股走低，上證跌1.6%，深成指跌3%，創業板指更大跌逾4.2%。今日亞洲市埸同樣淪陷，日本、南韓和台灣股市亦跌近1.8%，日本和台灣股市更跌逾2%。

昨日大升的內銀股雖見回吐，但表現硬淨。

盧駿匡：今次調整將會試穿28800點

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，最近大市多次調整，但未曾出現見底信號，自從去年12月50天線升穿250天線，出現「終極黃金交叉」後，港股未曾失守50天線。不過，近日港股失守20天線後，已有5個交易日未能向上收復，相信是次調整將會試穿50天線，即28800點左右。

盧駿匡點出投資者必須注意的三個重要位置。首先是2月2日的上升裂口前的陽燭收市位，為28892點；其次是恒指的50天線，即28800點水平；第三是1月29日的低位28259點。

他認為港股失守上述首兩個支持位置的機會較大，一旦連28259點亦告失守，恒指將面對更大的調整。由於從去年9月的低位23124點開始，港股的升浪都是一底高於一底，假如失守前底，盧駿匡認為港股會進一步下試26900點。

不過，盧駿匡對港股並不悲觀。短線方面，由2月18日起港股「日升日跌」，呈現「單跳」格局，按此走勢明日有一定反彈機會。而技術上，港股短線市寬已經在50左右的水平，經過今日大跌市後，相信短線市寬會下降至40或以下，增加大市穩守前底、觸底反彈的機會。中長線方面，長線市寬仍然低於70，港股距離見頂還言之尚早，相信目前僅是牛市二期的調整，預計牛市可維持至年尾。

他建議投資者若然想沽貨增加現金，可以將手頭上跑輸大市的股票先行沽出。例如個別股份已失守50天線，比恒指的走勢更差，便應該沽貨離場，保留現金。至於目前股價仍高於10天或20天線的股份，則被歸類為強勢，應予保留，因為往往在反彈市之中，強勢股的走勢會更強。

納指考驗頭肩頂頸線支持。（資料來源：彭博）

納指考驗頭肩頂頸線支持

美債息一度再迫近1.5厘水平，美股仍然波動，道指跌0.4%，納指跌2.7%，標普500指數跌1.3%。其中，要留意納指走勢，昨跌2.7%後，並正考驗頭肩頂頸線支持。從技術分析上看，若跌穿13003頸線支持，按量度跌幅計，恐要回吐至11831點水平。目前亞洲時段，納指期貨再跌1%，先行失守頸線支持。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，美債息再上升，預料市場沽股買債的情況會持續一段時間，股市亦因而受壓，加上聯儲局主席鮑威爾今晚將發表講話，令市場震盪。

問及澳洲央行出手壓低債息上升及歐洲亦有意見要遏止長債息上升，而聯儲局會否跟隨，林俊泓認為，「澳洲央行都是出手一次，之後便無再行動了，歐洲地區則持不同意見。相較之下，美聯儲局出手壓低長債息機會不高，而且可以壓低長債息能力有限。」他預期，美國10年債息未來3個將升至1.7厘水平，今年底升至1.8厘水平。

美股目前受壓拖累股港股市場，加上A股兩會期間多數先跌後升，令港股短期帶來壓力。