醫療支付商鎂信健康完成B輪融資　涉資10億人幣　螞蟻集團亦有份

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-03-05 20:45

醫療支付服務商鎂信健康宣布，已完成10億元人民幣B輪系列融資，除了獲得原有股東博遠資本、遠毅資本、賽富投資「加碼」融資外。有份投資的更包括，螞蟻集團、上海生物醫藥產業基金、創新工場聯合領投，華興資本（1911）旗下的華興新經濟基金和及北極光創投。華興資本為是次融資獨家財務顧問。

推動金融工具與醫療領域融合

鎂信健康於2017年8月成立，為中國醫療支付服務商，利用「互聯網+」，連接病人、藥企、以及商業保險公司，推動金融工具與醫療領域融合。中國人壽在2020年3月再為該公司提供保險戰略性融資。目前已經建立覆蓋患者服務、商業保險服務，以及藥企服務的多元化業務體系。

鎂信健康行政總裁張小棟指，公司以「互聯網+醫療+藥物+保險」生態模式，是次融資有助鞏固公司在跨界支付領域的競爭優勢。同時，圍繞創新醫療支付進行核心業務布局，在互聯網醫療數碼化、產業化等方面持續拓展業務。

投資者：看好鎂信健康的市場地位

螞蟻集團副總裁紀綱指，鎂信健康形成「醫藥險」三者的商業閉環，亦認可鎂信健康在創新支付領域的戰略價值。

上海生物醫藥基金總裁劉大偉指，伴隨「互聯網+醫+藥+險」增量市場新紅利的釋放，看好鎂信健康在該領域的先行者和領先地位。