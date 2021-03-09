公用及地產股無懼跌浪　張智威：2大賣點推升股價│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-09 16:47

港股自2月18日31183點高位回落8%，科技股散水，但公用股和地產股表現硬淨，甚至抵住洪流而上升，信誠證券聯席董事張智威表示，此兩類板塊有2大賣點，從而推動股價向上。

從下圖可見，據彭博資料，恒指自2月17日收市價計回落近8%，但恒生公用事業分類指數和恒生地產分類指數分別錄得5.3%和5%的升幅，大幅跑贏恒指。

恒生公用事業分類指數成分股包括中電（0002）、煤氣（0003）、電能（0006）、長建（1038）。而恒生地產分類指數則包括一眾本地地產股如新地（0016）、新世界（0017）等、內房股，以及房託基金的領展（0823）。

（恒指自2月17日收市價計回落近8%，但恒生公用事業分類指數和恒生地產分類指數分別錄得5.3%和5%的升幅，大幅跑贏恒指。資料來源：彭博）

經濟重啟+低估值 利好公用及地產股

信誠證券聯席董事張智威接受訪問時表示，公用股和地產股表現硬淨，主要有2大賣點，一是市場炒作經濟重啟概念，香港擴大新冠肺炎疫苗優先接種群組至7大組別包括餐飲業員工、速遞員及表列處所職員等，「目前市場預料第3季開始，接種疫苗後的效用開始顯現，所以早前市場壓住的股票如本地地產，甚至收租股如領展和希慎（0014）等股票直至現時才回升。」

二是資金由高估值股份流走，流入低估值股份，「公用股和地產股並非單因股息率高而獲追捧，而是估值低，早前內銀內險已經升了，現時輪到公用股、地產股、收租股追上。」張智威又指，長和（0001）雖有4厘息，但又未算十分吸引，不過仍有得升，故認為是資金由高估值股份流入低估值股份，從而推升股價。

領展升1.8%，收市報72.45元，希慎今升2.1%，報33.8元，迫近1年半高位，九倉置業（1997）升2.7%，報45.6元。