康宏爭奪戰｜深圳幫突打禁制令牌　圖阻股東會進行　文本獨家曝光

撰文: 詹詠渝 最後更新日期: 2021-03-18 23:52

康宏(1019)爭奪戰今日(18日)再度上演,由昨日「武鬥」演變成「文鬥」,焦點落在「深圳幫」(佳兆業太子爺郭曉群一方)出示的法庭禁制令是否有效之上。

該公司今日舉行股東周年大會,根據公司章程重選現任一眾董事,以及省覽及考慮截至2017年至2019年年度之經審核財務報表。據悉,「深圳幫」於大會上打出「禁制令」一牌,圖阻止股東會進行。

現場消息指,持股康宏7.26%股權、屬「深圳幫」的陳佩雄向高等法院申請了禁制令,以阻止大會進行,並在下午5時10分取得禁令後,立即通知康宏董事。「深圳幫」一方消息指出,陳的代表律師要求大會主席休會十分鐘,以證實禁制令,惟大會主席李晉頤仍繼續會議,匆忙投票,涉嫌「藐視法庭」。不過,康宏發言人則反駁,今日至股東大會完結前,並沒有收到任何法庭發出的禁制令文本,大會亦根據正常程序完成投票,不存在流會之說,相關公告稍後上載至聯交所網站。

據《香港01》取得的禁制令文本,第三大股東陳佩雄於今日向高院申請禁制,阻止今次股東週年大會進行,理由是康宏2017至2019年度的3年業績報告,仍在被財務匯報局調查當中。﹙「1st respondent(Convoy) be restrained from holding the AGM on 18 March 2021 until the return date or further order from the court.」﹚

值得一提,未知是否因為時間倉卒,禁制令文本有多處法官原子筆修改的地方。