康宏爭奪戰｜深圳幫突打禁制令牌　圖阻股東會進行　文本獨家曝光

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-18 23:52

康宏（1019）爭奪戰今日（18日）再度上演，由昨日「武鬥」演變成「文鬥」，焦點落在「深圳幫」（佳兆業太子爺郭曉群一方）出示的法庭禁制令是否有效之上。

該公司今日舉行股東周年大會，根據公司章程重選現任一眾董事，以及省覽及考慮截至2017年至2019年年度之經審核財務報表。據悉，「深圳幫」於大會上打出「禁制令」一牌，圖阻止股東會進行。

現場消息指，持股康宏7.26%股權、屬「深圳幫」的陳佩雄向高等法院申請了禁制令，以阻止大會進行，並在下午5時10分取得禁令後，立即通知康宏董事。「深圳幫」一方消息指出，陳的代表律師要求大會主席休會十分鐘，以證實禁制令，惟大會主席李晉頤仍繼續會議，匆忙投票，涉嫌「藐視法庭」。不過，康宏發言人則反駁，今日至股東大會完結前，並沒有收到任何法庭發出的禁制令文本，大會亦根據正常程序完成投票，不存在流會之說，相關公告稍後上載至聯交所網站。

據《香港01》取得的禁制令文本，第三大股東陳佩雄於今日向高院申請禁制，阻止今次股東週年大會進行，理由是康宏2017至2019年度的3年業績報告，仍在被財務匯報局調查當中。﹙「1st respondent（Convoy） be restrained from holding the AGM on 18 March 2021 until the return date or further order from the court.」﹚

值得一提，未知是否因為時間倉卒，禁制令文本有多處法官原子筆修改的地方。