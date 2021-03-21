放空歸零　認識世情　做大灣區公關｜來一杯莫卡‧陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-03-21 11:17

從前每周跑深圳吃酸菜魚、飲椰子雞湯，喝喜茶⋯⋯經過逾一年的思念，食慾仍在煎熬中。大灣區的門戶這麼近，又那麼遠，有人沉迷、有人欲拒還迎，亦有人從不就犯。

如果你對灣區九市的認知僅來自「拾壹城話」，或徘徊於書城、羅湖城、東門市場和世界之窗；又一如說起大灣區公關必離不開樓盤項目，便太過粗淺了。大灣區總人口約7,200萬，多香港近十倍；總面積5.6萬平方公里，是我城的50倍；報紙數量而言，廣東省約67份，彈丸之地的香江竟有22份，本港傳媒業歷來熙來攘往，熱鬧程度拋離鄰裡實不足為奇。

人人都想吃灣區這塊大蛋糕，但不易拿入口，近在咫尺的一小時生活圈，民生文化法制金融未完全相通。惠州與廣州相距僅百餘公里，卻操著廣府話及客家話兩種截然不同的方言，更遑論風俗人情。深耕本地多年的公關業者，即使周身刀，亦要抱著歸零心態，貼地認識毗鄰九市的文化民風、飲食消費習慣及媒體趨勢等。

2019年底，大灣區總人口約7,200萬，多香港近十倍；總面積5.6萬平方公里。（視覺中國）

公關操作亦存差異，話說喜茶南京店曾爆出冰塊及飲品含菌量超標的危機，其後在官方微博發表道歉聲明，認錯態度誠懇，經廣泛報導後火勢席捲全國。原本一個城市的危機，若其他省份的分店火速補漏，強化當地的食安規格並廣而告之，及時築起防護牆，讓民眾安心，或可免引火上身。

「一稿多投」、開記招走天下的形式，幾年前在內地尚且行得通，今時今日實體活動停滯，媒體平台多如牛毛，促使公關的思維要本土化，落手落腳精耕細作。如果奢想隔岸指揮交通，終究一日會「炒車」。

內地免費的媒體報道買少見少，軟文宣傳大多數屬「有償形式」，或有少數媒體網開一面，開闢免費園地，讓合作夥伴自行輸送內容刊登。還要籌建自家的社交平台：微博、微信、抖音、小紅書等，自創內容吸納粉絲。

但一個微信是否足以覆蓋14億同胞的口味，答案顯而易見「不是」，那難道要打造52個風格迥異的帳號，來迎合東西南北觀眾的喜好。引用鄧伯伯「摸著石頭過河」智慧，以大灣區作起點，會是北闖的敲門磚。

中國十大最具影響力的公關公司中，七成屬國際大行，如奧美、愛德曼、萬博宣偉及羅德等，粒粒皆星。小公關不易熬出頭，PR工作表面光鮮，卻暗藏血淚，不單止要「寫得、Talk得、睇得、打得、捱得」，還要浸透於在地的政、商、媒體及社團圈子，廣建人脈關係，創造有血有肉的內容，綿密兼可持續地於不同的平台曝光，才有機會嶄露頭角。

撰文：陳仕娜（耀才證券企業傳訊總監）

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。