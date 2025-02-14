鄭志剛據報進軍短劇產業　獲瑞士合作夥伴承諾投資1億美元

周大福鄭氏家族第三代長子鄭志剛，據報進軍全球短劇產業，將於3月運作公司「Duanju Corp」，並獲合作夥伴瑞士投資公司JAKOTA Capital承諾投入1億美元，支持短劇項目，旨在提升亞洲地區在全球媒體及娛樂的影響力。



多家外媒及內媒引述消息報道，Duanju總部設於美國紐約，下月開始運作，而鄭志剛將提供戰略指導。內媒《證券時報》引述消息人士指，「鄭志剛去年退出新世界後，蠻多人關注他下一步動作。昨天剛確定的合作，開始入局做短劇。」

有外媒更引述鄭志剛表示，亞洲在科技及媒體領域的創新正席捲全球，是次與JAKOTA Capital合作，結合雙方的專業知識及強大的區域影響力參與該趨勢，並為國際投資者參與有關新興行業。

鄭志剛。（資料圖片）

報道指，JAKOTA Capital已投資美國上市短劇公司Mega Matrix，其持有FlexTV短劇平台；以及首爾上市的Neorigin，其持有TopReels短劇平台，這兩項投資將轉移至Duanju。報道指出，雖然Duanju現階段暫不參與這兩家公司的管理，但未來或會進一步增持股份。

另外，報道指，JAKOTA Capital亦已與數字王國（0345）旗下Digital Domain Capital Partners達成戰略合作，為短劇公司提供AI驅動的虛擬人、視覺特效及荷里活推廣等方面的支持。