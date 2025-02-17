彭博︰DeepSeek成中資股動力　市值1個月內暴漲1.3萬億美元

《彭博》報道，DeepSeek在人工智能領域的突破，推動股票基金從印度回到中國。



對沖基金以數月來最快步伐湧入中國股市，DeepSeek推動的科技股上漲行情，增加了政府出台更多經濟刺激措施的預期。相比之下，印度正在經歷創紀錄的資金外流，因擔憂宏觀經濟成長減弱、企業盈利放緩以及股票估值過高。

印度國旗：The Indian flag flies in front of the logo of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) at its headquarters in Mumbai, India, April 19, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

印度股市市值縮減7200億美元

受資金重新配置的影響，僅僅過去一個月中國境內外股票的總市值就增加逾1.3萬億美元，而印度股市則縮水逾7,200億美元。MSCI中國指數有望連續第三個月跑贏印度股市，為兩年來最長連續跑贏紀錄。

瀚亞投資的亞洲股票投資組合專家Ken Wong表示，DeepSeek表明中國實際上有些公司正在形成整個人工智能生態系統的重要組成部分。他所在的公司過去幾個月加倉中國互聯網股票，同時減持規模較小股指過高的印度股票。

中港股市受到DeepSeek刺激而上揚。

資金重新流入中國股市

過去幾年資金從中國轉向印度，主要基於印度大規模的基礎設施支出及其作為中國之外又一製造業中心的潛力。在特朗普的關稅計劃下，以國內經濟為主的印度資產也相對被視為避風港。

中國或在恢復昔日的吸引力，市場對其可投資性的基本面重新進行評估，尤其是在科技方面。馬雲等知名民營企業家據悉可能受邀參加中國高層領導將會出席的座談會，或幫助推動新的人工智能主題。

「與DeepSeek相關的發展，可能有助於提振中國經濟及其市場，提供持久的動力，」Candriam的基金經理Vivek Dhawan表示。「把所有因素放在一起考慮，就風險回報而言，當前環境下中國比印度更具吸引力。」

MSCI中國股市預期盈率僅11倍

估值差異也增加了中國的吸引力。MSCI中國指數目前的預期市盈率只有11倍，而MSCI印度指數在21倍左右。

對一些最大的活躍亞洲股票基金區域配置的彭博數據分析顯示，近幾個月來大多數基金都在減少對印度股票的敞口，並增持中國股票。