彭博︰DeepSeek成中資股動力　市值1個月內暴漲1.3萬億美元

《彭博》報道,DeepSeek在人工智能領域的突破,推動股票基金從印度回到中國。



對沖基金以數月來最快步伐湧入中國股市,DeepSeek推動的科技股上漲行情,增加了政府出台更多經濟刺激措施的預期。相比之下,印度正在經歷創紀錄的資金外流,因擔憂宏觀經濟成長減弱、企業盈利放緩以及股票估值過高。

印度國旗:The Indian flag flies in front of the logo of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) at its headquarters in Mumbai, India, April 19, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo