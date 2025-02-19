人行行長潘功勝稱內地將實施更積極財政政策　推動經濟轉型

人民銀行行長潘功勝表示，中國政府將實施更加積極的財政政策，以及適度寬鬆的貨幣政策，強化宏觀經濟政策的逆周期調節，持續推動中國經濟增長模式轉型，鞏固和增強經濟回升向好勢頭。



潘功勝出席由國際貨幣基金組織（IMF）與沙特阿拉伯聯合主辦的新興市場經濟體研討會，並作主旨發言，表示2024年中國經濟持續回升向好，實現了全年5%的經濟增長目標，特別是去年9月下旬以來，政府推出了一攬子增量政策，有效提振社會信心，經濟明顯回升。

他指出，當前世界格局正在經歷深刻變革，新興市場經濟體亦面臨諸多挑戰，如地緣政治和經濟碎片化風險、貿易保護主義上升、全球經濟中期增長動能不足、金融市場波動和跨境資本流動壓力以及全球公共債務風險等。他指，新興市場經濟體應進一步提升自身韌性，繼續完善貨幣政策框架，提升匯率彈性，加強公共債務管理，強化宏觀審慎管理和金融監管，同時堅持多邊主義，堅持合作共贏，共同促進全球經濟增長，維護本國和區域金融穩定。

IMFthu:FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) logo is seen outside the headquarters building in Washington, U.S., September 4, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

堅持多邊主義及合作共贏

潘功勝稱，份額佔比調整對於IMF治理、代表性和合法性至關重要，當前份額佔比已難以反映新興市場經濟體在全球經濟中的實際地位，認為IMF應加快改革進程。

他又指，中方願與IMF繼續加強合作，共同推進全球金融治理改革，並指IMF應增加對發展中國家的支持，持續提升雙邊和多邊監督有效性，努力消除貿易、投資與供給方面的限制，推動全球治理朝著公正合理的方向發展。