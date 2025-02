人行行長潘功勝稱內地將實施更積極財政政策　推動經濟轉型

人民銀行行長潘功勝表示,中國政府將實施更加積極的財政政策,以及適度寬鬆的貨幣政策,強化宏觀經濟政策的逆周期調節,持續推動中國經濟增長模式轉型,鞏固和增強經濟回升向好勢頭。



潘功勝出席由國際貨幣基金組織(IMF)與沙特阿拉伯聯合主辦的新興市場經濟體研討會,並作主旨發言,表示2024年中國經濟持續回升向好,實現了全年5%的經濟增長目標,特別是去年9月下旬以來,政府推出了一攬子增量政策,有效提振社會信心,經濟明顯回升。

他指出,當前世界格局正在經歷深刻變革,新興市場經濟體亦面臨諸多挑戰,如地緣政治和經濟碎片化風險、貿易保護主義上升、全球經濟中期增長動能不足、金融市場波動和跨境資本流動壓力以及全球公共債務風險等。他指,新興市場經濟體應進一步提升自身韌性,繼續完善貨幣政策框架,提升匯率彈性,加強公共債務管理,強化宏觀審慎管理和金融監管,同時堅持多邊主義,堅持合作共贏,共同促進全球經濟增長,維護本國和區域金融穩定。

