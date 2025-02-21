聯想集團︰首席財務官黃偉明3月底退休　鄭孝明接任

聯想集團（0992)公布，首席財務官黃偉明將於3月31日退任執行副總裁及首席財務官，並已獲委任為非執行董事，以及公司審核委員會成員，緊隨黃偉明退任首席財務官一職，鄭孝明已獲委任為首席財務官。



另外，Laura Green Quatela將於3月31日退任集團高級副總裁及首席法務兼企業責任官，並已獲委任為公司非執行董事，以及公司提名及企業管治委員會成員。

上述委任自4月1日起生效。

Lenovo - Tab M10 FULL-HD 4G-LTE 通話平板電腦

該公司亦公布，William O. Grabe已辭任獨立非執行董事，並不再擔任首席獨立董事、薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員；以及William Tudor Brown已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。兩人辭任均是由於彼等的任期已達到根據公司所採納的企業管治原則所允許獨立非執行董事的最長12年任期期限。

該公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員Gordon Robert Halyburton Orr獲委任為薪酬委員會主席，自2月21日起生效。自2月21日起，獨立非執行董事及提名及企業管治委員會成員John Lawson Thornton獲任命為首席獨立董事。