保誠調查｜94%GenAlpha父母認為需供養子女25年　62%料富不過2代

新一代父母認為供養子女至哪個年紀最適合？保誠調查發現，本港約六成（58%）Gen Alpha （出生2010至2024年間的世代）父母預期，需經常或間中為子女提供經濟支援，94%則認為至少需要供養子女到25歲，惟僅37%表示已為子女的未來儲蓄。

調查又發展Gen Alpha父母冀傳承下一代卻缺乏妥善規劃，對家庭積蓄的傳承缺乏信心。逾六成（62%）Gen Alpha 父母稱會藉助家庭積蓄為子女提供支援，但其中大多數認為富不過二代（63%）或最多三代（33%）。



逾7成父母尊重及支持子女追尋夢想

保誠今日公佈年度「保誠財務健康指數」調查，探討大眾對財務健康的看法、期望和憂慮，以及相關的財務目標。 調查顯示，受訪者的財務健康狀況整體得分稍微上升，由去年的 53.1 分升至58分（以 100 分為滿分），代表他們對自身財務狀況更有信心。與去年相比，現時財務安全感、未來財務安全感、現時財務自由度及未來財務自由度這四個評估指標的得分均錄得上升趨勢，其中現時財務自由度升幅最大，按年上升6.1分。受訪者對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所下跌。

Gen Alpha 父母尊重及支持子女追尋夢想，惟準備不足夠 。逾七成（74%）Gen Alpha 父母會尊重並支持子女的個性和興趣發展，另外亦有73%鼓勵子女忠於自我。 有近半數（48%）受訪 Gen AIpha 父母聲稱已有相關計劃，惟淪為紙上談兵，沒有實際行動，僅三成（33%）有付諸行動。 其餘18%表示未開始規劃如何培養子女各項技能。

保誠首席產品管理總監馮偉成表示，父母普遍支持子女勇敢追尋夢想，但長遠來看，他們為下一代提供的支援並不足夠。（黃浩謙攝）

保誠首席產品管理總監馮偉成表示，父母普遍支持子女勇敢追尋夢想，但長遠來看，他們為下一代提供的支援並不足夠。除履行贍養義務外，家長也可以思考如何能善養子女，為他們提供全方位的支持。有見於此，保誠推出全新具信託元素的保誠信守明天多元貨幣計劃，透過市場首創的自主入息及自主傳承選項靈活規劃財富傳承，希望幫助每個家庭實現財務自由。