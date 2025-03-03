DeepSeek首披露　理論成本利潤率高達545%　全年收入或逾2億美元

引爆市場的內地AI企業DeepSeek，首次披露其運營數據，稱理論上成本利潤率達545%。



官方在知乎（2390）、X等多間社交媒體上，發表題爲《DeepSeek-V3/R1 推理系統概覽》的文章，介紹指出，其推理系統的優化目標是更大的吞吐、更低的延遲。



中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

年收入理論上約2億美元 官方：實際收入沒那麼多

文章披露，DeepSeek V3 和R1的所有服務均使用英偉達Nvidia的H800 GPU，由於白天的服務負荷高，晚上的服務負荷低，DeepSeek實現了一套機制，在白天負荷高的時候，用所有節點部署推理服務。晚上負荷低的時候，減少推理節點，以用來做研究和訓練。

假定GPU租賃成本爲2美元每小時，總成本爲87072美元每天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價計算，理論上一天的總收入爲每天562027美元，成本利潤率爲545%。粗略計算，則全年收入理論上將約2億美元。

不過，DeepSeek也強調，實際上的收入或許並沒有那麼多，因爲V3的定價相較於R1要更低，另外夜間還會有折扣。