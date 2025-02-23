DeepSeek成功靠「不管人　棄經驗 」｜陳仕娜

DeepSeek盲拳打死老師傅，一鳴驚人。研發商是位於杭州的「深度求索」，創辦人梁文鋒僅三十幾歲，引領僅139人的天才青年團隊，只花了五百多萬美元，推出DeepSeek-R1，竟能與美國科技巨擘斥千億美元研發的程式「拗手瓜」。憑着有限的資源投入，開發出震驚世界的科技產品，這個「AI界拼多多」的內藴令外界充滿無限遐想。



生於湛江吳川市的梁文鋒剛出席完民營企業座談會，獲習主席握手接見，高光加持；此前甚少曝光，只接受過三兩次的訪問。據稱，梁文鋒是一名學霸，基於對科學好奇的初心，創立DeepSeek，並非單純追求盈利。



梁文鋒管理手法具風格

梁文鋒惜言如金，年紀輕輕，但用人及管理手法卻極具個人風格與堅持。他請人重實力、輕經驗，核心位置由年輕畢業生出任，喜歡任用拿過數學競賽一等獎、國際金牌的演算法人才，盡攬1%的天才入局。所以深度求索的一百多人，個個都是身懷絕技、臥虎藏龍。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

而且全是「本地薑」，沒有「海歸」或外來人才。梁文鋒非常堅持不要找經驗豐富的人，他深信不一定是做過這件事的人才能做這件事：「做一件事，有經驗的人會不假思索告訴你「應該這樣做」，但沒有經驗的人會反覆求索，會很認真去想應該怎麼做，然後找到一個符合當前實際狀況的解決辦法。」

因此，在看重長遠發展的前提下，經驗顯得軟弱無力，反而基礎能力、創造性、對科技開發的熱誠度更具競爭力。

DeepSeek創始人梁文鋒。（新華網）

管理哲學就是管理

「不管理」的管理哲學也是梁文鋒的賣點：「創新需要盡可能少干預和管理，讓每個人有自由發揮的空間和試錯機會。創新往往都是自己產生的，不是刻意安排的，更不是調教出來的。」說白了是「無為而治」，匯集一群擁有共同理念的頂級聰明分子自由遨遊發展。

DeepSeek 的用人策略成功，亦見證了管理新一代人才，忌用滴水不漏管到底的傳統模式，未來是管理 「工作」、管「心」，而非管理「人」。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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