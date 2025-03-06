美前財長薩默斯指特朗普言行多變　或威脅美元全球主導地位

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，美國總統特朗普多變的政策言行，對世界其他地區的整體做法，正對美元在世界經濟中的主導地位構成半個世紀來最大威脅。



薩默斯指，日前美股下跌說明了投資者對美國政策走向的擔憂。去年特朗普和競選團隊確定了一些可改善經濟的重要方向，如削減特定法規，解決美國於個別貿易領域被佔便宜情況。但「現在的處理方式在我看來非常可怕。」

他表示如果還在財政部，會對總統涉及其他國家發表的言論帶來的後果感到恐懼：「我會對人們紛紛撤出美元，資金或流入中國和歐洲的情況感到擔憂。」

2025年3月4日，美國總統特朗普在美國國會大廈向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

美仍為全球最大經濟體

薩默斯表示，考慮到聯邦政府需尋求資金，「對美元的地位感到非常擔憂」，因為特朗普批評的那些國家，一直以來都是美國國債的買家。

不過他亦提到，僅根據幾天或幾周內發生的事情就說美國作為世界第一大經濟體的例外地位已經終結，還為時過早。