白宮加密幣沙皇指以沒收Bitcoin建儲備　暗示不會購入

被視為加密貨幣沙皇的白宮加密貨幣主管David Sacks 於X上發文，表示總統特朗普簽署一項行政命令，建立戰略比特幣儲備，該儲備將由聯邦政府擁有的比特幣組成，主要是在刑事或民事資產沒收程序中被沒收的比特幣，意味著它不會花費納稅人一分錢。行政命令要求對聯邦政府持有的數字資產行全面核算，稱美國不會出售存入該儲備的任何比特幣。



受到有關消息拖累，比特幣曾瀉半成，失守9萬美元，最新報88,136.29美元，跌3.27%。

David Sacks表示，據估計美國政府擁有約20萬枚比特幣；惟從來沒有進行過完整的審計。財政部長和商務部長被授權制定預算中立的策略來獲取更多的比特幣，前提是這些策略不會為美國納稅人帶來增加成本。

David Sacks表示，該行政命令還建立了美國數位資產儲備庫，其中包括在刑事或民事訴訟中沒收的比特幣以外的數位資產。除了透過沒收程序獲得的資產外，政府不會為儲備資產收購其他資產。儲備庫的目的是負責管理財政部領導下的政府數位資產。

白宮加密貨幣主管薩克斯（David Sacks）。（Reuters）

冀美成為世界加密貨幣之都

David Sacks表示，特朗普總統承諾建立戰略比特幣儲備和數位資產儲備。這些承諾已經兌現。這項行政命令強調了特朗普總統致力於將美國發展為「世界加密貨幣之都」的決心。