花旗料太古再度回購　升A股目標價至85　維持「買入」評級

太古（0019）已於周四（13日）公布2024年全年業績，大行對太古看法偏向正面。其中花旗將目標價升至85元，又預期公司會再次回購。



花旗發表報告，指太古A管理層表示，倘集團負債比率由去年底的22.1%升至30%屬可接受，又清晰表明股份回購作為股東回報政策重要部分的益處，並稱獲授權回購總額相對集團資本開支承諾微小。該行預期太古將於5月的年度股東大會更新回購計劃，獲授權回購總額將維持60億元，因集團今年將有約100億元債券到期。

該行以23.5%資產淨值（NAV）折讓計算目標價，對比早前的16%，相等於歷史均值存0.5個標準差的溢價，以反映今年挑戰性業務環境，以及股東回購將欠缺增量驚喜。該行對集團每股資產淨值評估由94.34元上調至110.83元，以反映其上市分支最新市值，因而將太古目標價由79.25元上調至85元，維持「買入」評級。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

里昂料太古股息溫和增長

另一大行里昂發表報告指，太古A去年下半年經常性溢利及股息較該行預測高1%至2%。由於旗下國泰航空預測溢利較高，上調今明年盈利預測，但預期股息僅温和增長。

雖然太古現時的回購計劃將於5月結束，但相信只要股份估值合理（即資產淨值折讓擴大），集團將延續回購計劃。

報告指，太古A現時的股價較資產淨值折讓15%，維持對其「持有」評級，將目標價由70港元輕微調低至68元，並將公司今明兩年的經常性溢利預測各上調12%及15%。