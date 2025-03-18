中金料年內尚有6000億至8000億北水流入　兩個原因難有絕對定價權

踏入2025年北水繼續流入港股，中金發表報告預料今年內累計流入的資金介乎9,500億元至1.1萬億元。從年初至今，共流入北水規模為3,755.3億元，預料往後新增流入資金規模介乎6,000億元至8,000億元，當中來自保險資金﹑公募基金﹑私募基金及個人。



中金指出保險資金若在港股配置佔權益投資比例提升至20%，空間約3,000億至3,500億元。若私募基金對港股配股比重增加5%，空間約1,500億元至2,000億元。主動偏股型公募基金若在港股配置比例升至40%到45%，空間約2,500億元。另一方面以交易所買賣基金（ETF）為主的個人投資者若在港股配置比例同樣提升5%，空間約2,500億元。

累計流入北水4.1萬億元

2014年底港股通開通以來南向累計流入近4.1萬億元，持股市值接近4.5萬億元，中金指，若再流入8,000億元，南向資金總規模將達到約5.3萬億元，佔全港股通標的市值的15%左右。但是，除了保險資金較為確定的長期穩定流入外，其他類型資金流入與否和流入速度都受市場影響較大，更何況也難以頂格假設配置比例，因此相對確定的增量資金在3,000億元左右。

中金指，本輪上漲過程中前五大股阿里巴巴 （9988） 、快手 （1024） 、理想汽車 （2015） 、騰訊 （0700） 及小鵬汽車 （9868） 的南向流入佔總數的40%，目前南向持股比例依次分別為7.8%、11.6%、17.4%、20.2%及17.3%。若假設其餘個股均達到與小米 （1810） 的20%相同水平，則對應科技股帶動約7,300億元。

北水不存在「絕對定價權」

而中金分析滬深港通開通以來加速流入的三個時間段，即2014年底至2015年初、2017年底至2018年初及2020年底至2021年初，發現南向資金的加速湧入往往是在市場情緒亢奮時，這與南向趨勢性交易甚至「追漲殺跌」的資金屬性有關，因此短期的流入高峰也多對應行情階段性頂點。

從長期趨勢來看，中金指，南向資金在大舉流入階段和聚焦的部分個股和板塊上，的確存在「定價權」不斷抬升的現象，典型如近兩年的高分紅，但卻不存在「絕對定價權」。

中金認為，沽空機制及大股東配股這兩個因素決定了南向資金不可能在港股有「絕對定價權」。該行解釋，自2000年以來，港股市場賣空比例成階梯式抬升，在市場上情緒波動較大時甚至一度超過20%，對於股價的短期走勢也往往扮演重要角色。相反，南向資金暫時還無法參與賣空。

另一方面，由於南向資金無法參與定增及配售，加之港股的「閃電配售」機制，使得南向資金還面臨短期內巨大的供給壓力。有別於A股市場再融資長達數月的審核流程，港股市場特有的閃電配售模式使得上市公司在通過董事會決策後可在1天內完成新股發行或配售舊股。 而中金發現暫時港股配售規模已高達474億元，已經超過2021年一月歷史最高值860億元的一半，值得關注。