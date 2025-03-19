日本央行按兵不動　利率維持0.5厘　每百日圓兌港元報5.1991

撰文：張偉倫
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日本央行將基準利率維持在0.5%不變，符合市場預期。

日本央行公布議息結果後，美元兌日圓升幅收窄，最新報149.49。每百日圓兌港元最新報5.1991。

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