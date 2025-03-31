高盛上調未來12個月經濟衰退預測至35%　料年內減息3次

高盛在今日凌晨販布的研報中，大幅上調對美國2025年關稅的預期，並警告稱貿易緊張局勢升級或將嚴重影響經濟增長、通脹和就業，將未來12個月當地經濟陷入衰退機僧率上調至35%。同時預期聯儲局將在今年7月、9月和11月減息，相對早先預期是今年兩次減息、2026年減息一次。



該行目前預計2025年美國平均關稅稅率將上升15個百分點，高於此前10個百分點的基線。上調的主要原因是，預計特朗普將於4月2日宣佈的全面「對等關稅」將對所有美國貿易伙伴徵收平均15%的關稅，關稅的平均實際影響預計將增加9個百分點。

高盛將美國2025年年底核心PCE通脹預期上調0.5個百分點至3.5%，理由是進口成本上漲對通脹的影響。預計第四季度GDP增長率將放緩至1.0%，較之前預期下調0.5個百分點，失業率預計將在年底攀升至4.5%。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

年底失業率升至4.5%

高盛將美國12個月內經濟衰退的概率提高至35%，理由是消費者和企業情緒疲軟，而且有跡象表明，決策者可能更願意接受近期經濟的痛苦，以追求更廣泛的政策目標。由於實際收入增長已經減速，經濟可能正在進入一個更加脆弱的階段，情緒和政策風險對經濟的拖累比近年來更大。