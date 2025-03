高盛上調未來12個月經濟衰退預測至35%　料年內減息3次

高盛在今日凌晨販布的研報中,大幅上調對美國2025年關稅的預期,並警告稱貿易緊張局勢升級或將嚴重影響經濟增長、通脹和就業,將未來12個月當地經濟陷入衰退機僧率上調至35%。同時預期聯儲局將在今年7月、9月和11月減息,相對早先預期是今年兩次減息、2026年減息一次。



該行目前預計2025年美國平均關稅稅率將上升15個百分點,高於此前10個百分點的基線。上調的主要原因是,預計特朗普將於4月2日宣佈的全面「對等關稅」將對所有美國貿易伙伴徵收平均15%的關稅,關稅的平均實際影響預計將增加9個百分點。

高盛將美國2025年年底核心PCE通脹預期上調0.5個百分點至3.5%,理由是進口成本上漲對通脹的影響。預計第四季度GDP增長率將放緩至1.0%,較之前預期下調0.5個百分點,失業率預計將在年底攀升至4.5%。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)