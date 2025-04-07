關稅戰｜摩通︰Fed至明年1月每次會議均減息　關稅引致美經濟衰退

摩根大通由Jay Barry牽頭的策略師們認為，美國國債價格料將繼續上漲。預計聯儲局將在今後至2026年1月的每次FOMC貨幣政策會議上都決定降息。預計明年初的聯邦基金利率目標區間（即政策利率）的頂部將下滑至3%。



摩根大通經濟學家們預計，特朗普關稅將造成美國實際GDP萎縮。下調全年GDP實際增速預期至-0.3%，之前預計會增長1.3%。預計2025年年底的美國兩年期國債收益率將下降至2.7%、10年期收益率料為3.65%，之前預計分別為3.65%和4.15%。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

另一方面，市場人士對美國經濟陷入衰退機會升溫。安聯首席經濟師埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)表示，美國總統特朗普的關稅政策令到美國經濟陷入衰退的風險上升至50%，是令人不安的高。

他較早時接受《CNBC》訪問時認為，美國經濟衰退不是無可避免的，因為基本經濟仍很強勁，但衰退風險確然上升。

埃里安料美通脹升至3.5%

埃爾埃里安解釋，原先預期美國經濟今年可能增長1%至1.5%，但關稅將嚴重拖累有關增長，如果增幅只有1%，或稱為緩慢增長，將不足以讓資源有效重新分配，因此衰退風險上升。他又稱，通脹預期可能上升3.5%，美元滙價疲弱，而市場仍未反映有關通脹的衝擊。

另外，他相信，特朗普的對等關稅措施將對環球經濟產生很顯著的效應，而市場也未反映相關衝擊。