關稅戰｜摩通︰Fed至明年1月每次會議均減息　關稅引致美經濟衰退

摩根大通由Jay Barry牽頭的策略師們認為,美國國債價格料將繼續上漲。預計聯儲局將在今後至2026年1月的每次FOMC貨幣政策會議上都決定降息。預計明年初的聯邦基金利率目標區間(即政策利率)的頂部將下滑至3%。



摩根大通經濟學家們預計,特朗普關稅將造成美國實際GDP萎縮。下調全年GDP實際增速預期至-0.3%,之前預計會增長1.3%。預計2025年年底的美國兩年期國債收益率將下降至2.7%、10年期收益率料為3.65%,之前預計分別為3.65%和4.15%。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)