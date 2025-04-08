關稅戰｜貝萊德CEO稱商界領袖料美經濟步向衰退　憂股市或再跌2成

美國總統特朗普大打關稅戰，觸發環球股市下瀉，其中道指在3日內累瀉4,260點，跌幅約1成。市場人士憂慮關稅戰會引美國經濟陷入衰退，以及美股進一步下瀉。其中貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）稱，與他交談過的大多數商界領袖，均認為美國正處於衰退之中。他又警告，隨著總統特朗普的關稅政策破壞世界經濟穩定，股市可能會進一步下跌20%。



芬克周一接受美國傳媒採訪時表示，美國經濟正在走弱，預計未來幾個月內經濟將進一步放緩。他表示通脹可能將居高不下，令人對聯儲局今年多次減息的可能性產生懷疑。同時舉例稱，航空公司高層已經向他反映說出行需求下滑，這正是擔憂加劇的跡象之一。「與我交談過的大多數CEO都說，我們現在可能已經處於衰退之中。」

料特朗普長遠關注經濟增長

芬克說：「從長遠看，我認為這更像是一個買入的機會，而不是拋售的時機，但這並不意味著市場不會再跌20%。」他又認為隨著消費者和更廣泛的經濟開始適應關稅衝擊，美元可能會走弱，消費也可能會下降，長遠看特朗普最終會將重點轉向經濟增長。

事實上，在股市暴跌前，芬克已對經濟發出警告。他上月寫給投資者的年度信中指出，當前市場對經濟的擔憂比「近年來任何時候」都更為嚴重。他又在今年1月表示，人們認為「我們已經度過了通脹高峰」是全球範圍內最大的風險。

花旗料標普指數仍具下跌空間

另一方面，花旗美國股票策略主管Stuart Kaiser在周日的一份報告中寫道，他認為美股「還有很多下跌空間」。

Kaiser表示，最壞情況的關稅結果仍未被納入盈利預測或股票估值。同樣，如果經濟真的放緩至令人擔心的衰退水平，股市還沒有充份反映這種結果。

Kaiser說：「我們仍然非常謹慎。估值、定位和風險定價方面的調整還不夠，因為每股盈利表現和經濟增長預測遠未反映潜在的關稅影響。標普500指數跌至4500點左右並非不合理。」

圖為2025年3月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）的華爾街入口。（Reuters）

根據他的研究，自1948年以來，在經濟衰退期間，標準普爾500的平均下跌幅度為22.1%。22.1%的跌幅將使標準普爾500指數跌穿4800點。

Kaiser寫道：「這樣，在估值、定位和風險定價方面的調整取得了顯著進展，但盈利表現和經濟增長預測仍未充份反映潜在的關稅影響。」