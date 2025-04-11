周大福黃紹基︰Chiikawa首賣預訂量破紀錄　助引流提高顧客忠誠度

周大福珠寶（1929）由去年4月開展品牌轉型之路，至今成效不俗。集團董事總經理黃紹基接受訪問表示，集團的品牌轉型策略主要集中在三大方向——打造形象店、產品差異化設計、品牌聯乘合作。



黃紹基表示，部分門店已轉為別具一格的形象店，採用展覽式佈局，展示各式珠寶珍品，「明顯見到高檔客多了」，繼去年9月全新香港中環店開幕後，武漢、深圳、西安和上海的新店亦已12月起相繼開幕，今年也會設立8至10間形象店。

然而，金價的波動持續影響消費者的抉擇，現貨金每盎司今年以來累升逾5%，若以去年至今計，升幅更達3成，黃紹基表示，集團推出了定價黃金產品，在產品組合中融入獨具特色且富有差異化的設計，既有國潮元素，又是「一口價」黃金，令客戶不因金價波動而卻步。

他續指，定價黃金首飾佔內地黃金首飾及產品類別的零售值貢獻，在2025財年第三季由6.9%升至18.7%，當中傳福系列從去年4月推出至今零售值已超過24億港元，故宮系列零售值自去年8月推出至今亦已超過16億港元。現時也推出全新的周大福傳喜系列（CTF Joie Collection）。

不過，黃紹基補充，定價黃金產品價格雖然不會隨每日金價波動而改變，但考慮到成本因素，今年3月也作出統一調整。

周大福全新形象店，採用展覽式佈局，展示各式珠寶珍品。（黃文琪攝）

Chiikawa首賣預訂數量破紀錄 助引流提高顧客忠誠度

除了定價黃金產品，周大福也開了展策略性的品牌聯乘合作，例如Chiikawa聯名合作一度成為熱話，首天清早已出現人龍，黃紹基指，Chiikawa系列首賣預訂數量打破集團過往合作IP的紀錄，集團未來也會增加更多的品牌聯乘合作，加強與現今目光敏銳的消費者的情感連繫。

不過，黃紹基指，由於谷子經濟盛行，同行均會競爭大熱IP，聯名合作需要一定成本，故作用是為了「引流」而非「賺錢」，同時也可以增加顧客忠誠度，「假如顧客能一年來兩次周大福，忠誠度將會提升60%至70%」。

另外，對於鑽石市場，黃紹基稱，最壞的情況已經過去，鑽石消費已逐步回升，集團也推出了個性化定製，為顧客提供更多的情緒價值。