德勤︰本港商業地產現黑、灰武士　貪高息、望違約可「通吃」

本港經濟低迷，企業借貸情況不容樂觀，德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務總監鄧天恩表示，支撐香港借貸市場的銀行與非銀行機構開始感受壓力，本地老牌銀行壞賬率亦上升，見到這些機構開始採取行動，甚至連傳統上較為保守的中資機構，也開始得到「綠燈」。



對於企業而言，鄧天恩指，也會採取更靈活的方案，例如尋求非銀行機構進行結構性融資，雖然成本會更高，但可以換取時間。

被問及樓價下跌，物業抵押是否有增加，德勤中國重組、企業轉型與成本轉型服務全國主管合夥人何國樑表示，普通住宅較少，部分超級豪宅及商場有出現拋售情況。

本港經濟低迷，企業借貸情況不容樂觀。（資料圖片）

歐美財團成港商業地產「黑、灰武士」

鄧天恩補充指，物業估值下跌，但香港銀行相關借貸較為保守，未出現大型的Mortgage（抵押貸款）違約，但對於商業地產，由於市場低迷，「白武士」（指向另一間公司提供協助的公司或者個人）較少，反而「灰武士」及「黑武士」越來越多，「他們借錢幫企業渡過難關，並非為了幫助企業重生，而是看中了高息，甚至希望企業違約，可以通吃。多數是歐美財團，他們奉行Loan-to-Own Strategy。」

何國樑形容，這種財團猶如「麻鷹」，「以前熱錢多，做白武士很低成本，現時環境改變，出現黑、灰武士也是很現實。」

鄧天恩稱，見到個人債務壓力是前所未有，消費類金融壞賬率增多。（資料圖片）

私人債務壓力前所未有 消費金融壞賬升

私人借貸市場方面，鄧天恩稱，見到個人債務壓力是前所未有，消費類金融壞賬率增多，譬如信用卡，「以前很少有客戶向我們，查詢是否能賣了壞賬，因為體量很少，銀行自己做到，但現時銀行陸續考慮一些他們以前不會做的策略。」

除此之外，他表示，本港一些非服務性行業也有債務問題，樓市低迷對香港經濟是一個大挑戰，「今次與1997年金融風暴不同，不再只是在金融市場倒了，內需都跌得好多」，香港消費力疲弱，民生相關行業例如戲院也出現債務重組，笑稱「我以前都沒有想到要去賣爆谷機。」