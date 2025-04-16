摩根資管許長泰：料第二季中港股市跑贏亞洲　人民幣不會大幅貶值

關稅戰引發環球震盪，摩根資管亞太區首席市場策略師許長泰表示，此前對於中港股市的看法，是中性偏謹慎，但第二季會將中港股市「擺比較前少少」；連同日本、印尼股市，認為上述市場將領跑亞洲區。



而對於美國息口，許長泰認為今年應有減息3次，合計75個基點的減息空間，不過市場預期的6月開始減息，許長泰就認為「有點趕」，其本人認為，會在9、10、12月減息3次。



股債比例「五五平分」 美股不放棄

許長泰分析指出，關稅衝突下，未來數月間，市場波動仍未停歇，投資需採取多元化的策略。此前季度，其始終推薦「股六債四」的比例，配置資產，不過今次他就建議可以股債「五五平分」，更保守的投資者，債的比例還可增加，但不必專門配置現金。如若考慮流動性，可以選擇超短期債券。

對於股市的投資，他形容為美股「不放棄」，但可以略調低倉位比重，且要選擇現金流強勁，有足夠議價能力的公司。換而言之，公司需要將自己的盈利，轉嫁給消費者或者上游公司，令到自身盈利能力仍然強勁。

他也提醒，美股方面並不看好非必需消費品、出口關聯等股份，對於半導體行業，短期也謹慎。但公用、服務業、金融業可稍微樂觀。許長泰提出，可以納入部分歐洲股票，以及考慮另類資產投資，包括地產相關的REITS、船運飛機等交通設備租賃投資等。

許長泰建議，可以股債「五五平分」配置。（資料圖片）

料美國9月開始減息 合計75個基點

關於美國息口，許長泰認為，市場預期的6月開始減息「有點趕」，因為當中還需見到中間月份的非農、PCE數據，除非表現非常差，令聯儲局夠震驚去減息，否則其本人認為，最快也只會在7月尾減息，更大的可能是9月開始，合計減息3次，共75個基點。

預計中國不會拋售美債 循序漸進減持

談及美債危機，市場多有傳聞，中國等其他國家央行，或將大舉減持美債。許長泰就認為未必，首先中國現在拋售美債，不單是美國受傷，也會令全球經濟體系受損。

另一邊廂，中國當下持有美債約7千億美元，佔比不超過10%，就算大舉拋售，相信也會有美國國內的投資者接貨，就算「接唔嗮」，相信聯儲局也會有辦法解決，大不了重新啟動量化寬鬆，因此預計中國未必會大舉拋售，而傾向於循序漸進減持。

許長泰認為，美國今年應有減息3次，合計75個基點的減息空間。（資料圖片）

看好中港、日本、印尼股市

對於中港股市，許長泰分析指出，反而對消費有信心，因為政策力度的支持大。此外，科技AI發展同樣不可忽視，且可以聚焦AI已經可以幫到哪些公司做事，不單是科技龍頭，還包括下游的電商、金融、醫藥等行業。

他續提及，亞洲可以關注內需強勁的地區，例如印尼。但東南亞部分國家，例如泰國、馬來西亞、越南，其產品特殊性較低，更容易被替代，因此較為中性；而台灣短期波動大，總體仍向好。

許長泰第二季看好中港、日本、印尼股市。（資料圖片）

料人民幣不會大幅貶值

人民幣方面，許長泰則取態樂觀，明言人民幣沒有大幅貶值的理據。首先，內地雖然可以通過人民幣貶值的方法，刺激出口，但其原始零件，也有部分需要入口，會因此產生蝕讓。

而人民幣貶值，也會帶來外流的壓力，且在與別國談判時，會顯得誠意不足，因此預計貶值幅度僅有2%至3%。而美元第二季走勢持平，不過全年將下行，但反而可幫助港元幣值平衡，有助於本地服務業。