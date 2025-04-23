美股｜道指收市升1016點 3大指數同飆逾2% Tesla績前漲4.6%
撰文：蕭通
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市場期待中美貿易的緊張局勢緩解，美股繼前一日大幅下跌後，於周二（4月22日）大幅反彈 ，結束此前連續4天的跌勢。道指至收市升1,016點，3大指數同漲逾2%，其中納指漲2.71%。即將於盤後公布業績的Tesla，至收市升4.60%，每股收報237.97美元。
中概股指數收漲3.69% 阿里飆逾半成 恒指夜期高水210點
道指收市報39,186.98點，升1,016.57點或2.66%；納指收報16,300.42點，升429.52點或2.71%；標普500指數收報5,287.76點，升129.56點或2.51%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升3.69%。其中，阿里巴巴升5.20%。
恒指夜市期指收報21,772點，升179點或0.83%，較恒指收市21,562點，高水210點，成交17,243張。
3M股價漲逾8% 蘋果Amazon飆逾3%
工業集團3M首季利潤超過市場預期，股價漲8.17%，為升幅最大道指成份股。
多隻重磅股造好。Amazon升3.50%、蘋果漲3.41%、微軟升2.14%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia則升2.04%。
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