聯易融通過上市聆訊　去年虧損收窄33.8%　料集資78億元｜新股IPO

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-22 13:40

彭博社引述交易文件報道，騰訊控股（0700）為最大股東的內地供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技集團，今日開始評估投資者對香港首次公開募股（IPO）的需求。

聯易融昨日通過港交所上市聆訊，聯席保薦人為高盛、中金。早前有傳聯易融計劃集資約10億美元（約78億港元），3月下旬招股。

該公司上市前投資者極具分量，當中包括騰訊、中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司（GIC）和渣打香港等公司亦有份投資。目前分別持有該股已發行及發行在外股份總額約18.89%、12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

截止2020年底止全年，主營業務收入為10.28億元（人民幣，下同），按年增長47%。年內虧損按年減少33.8%至7.15億元，2019年全年蝕10.81億元。毛利率達6.3億元，按年大幅飆升73.7%。而作為公司主要收入來源的核心企業雲及金融機構雲業務，分別按年錄得1.41倍及46.32%的顯著增幅；新興解決方案收入則按年上升28.15%。

聯易融科技採用同股不同權架構上市，即公司股本將分為A類股份及B類股份。A類股份持有人有權每股可投10票，而B類股份持有人有權每股可投1票。初步招股文件引述行業報告，該公司2020年處理的供應鏈金融交易金額達1,638億元人民幣，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.6%。

集團集資所得將用於增強核心科技能力和基礎研究與開發；跨境業務；提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；未來的戰略性投資和收購機會；以及營運資金和其他一般公司用途。