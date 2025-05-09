李國寶夫婦及李國章斥逾5億元　購5280萬股東亞股份

撰文：張偉倫
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東亞（0023）執行主席李國寶及其妻子，副主席李國章，向三井住友銀行收購5,280萬股東亞股份，每股作價9.64元，涉資5.09億元。交易完成後李國寶夫婦連同其控制的公司，持有東亞5.48%股權，李國章及其控制的公司則持有該行1.6%。

李國寶及李國章表示，購買股份反映出對該行長期前景﹑戰略方向及為股東創造可持續價值的信心。

至於三井住友在東亞持股則降至19.79%，仍是該行主要股東及最大股東。東亞指出，三井住友將持股降至20%以下，符合雙方於2015年3月18日訂立的投資協議中的股權上限規定，三井住力仍致力作為該行長期股東。

東亞銀行副主席李國章。

東亞指出交易不會對業務運營產生任何重大影響。

該行指出獲李國寶夫婦﹑李國章及三井住友告知，三井住友在周四（8日）出售5,280萬股或2%東亞股份，作價9.64元，較今日（９日）收市價11.12元折讓13.3%。其中4,080萬元由李國寶購入﹑其妻子潘金翠購入400萬股，李國章購入800萬股。該行指出獲買家及三井住友告知，作價乃按4月10日至25日的10個交易日期間成交量加權平均價格，並按買家及三井住友協定折讓約8%釐定。

延李國寶主席合約3年

東亞銀行另發公告，委聘86歲李國寶為東亞銀行執行主席的現行僱傭合約任期已予延長3年，至2028年6月30日屆滿。

維他奶 （0345） 主席羅友禮、三井住友金融集團名譽顧問奧正之，已於周五（9日）2025股東周年常會結束時退任東亞銀行行非執行董事。同時，奧正之不再擔任提名委員會委員。奧正之已獲委任為董事會特別顧問，於2025股東周年常會結束時生效。

東亞指，羅友禮於2000年獲委任為董事，服務東亞25年。羅友禮決定退任以專注於彼之其他業務。奥正之於2015年獲委任為董事，服務東亞10年，他決定退任董事職務以履行其他職務。

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