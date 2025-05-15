巴菲特談卸任巴郡CEO　稱光陰一去不返　惟臨市場恐慌時寶刀未老

有股神之稱的資投資者﹑巴郡董事長兼行政總裁巴菲特，早前宣布從今年底退任行政總裁。他接受《華爾街日報》訪問時指出：「不知為何，我直到90歲左右才真正開始感覺變老，但一旦開始變老，這種變化就是不可逆的。」



股神巴菲特宣佈卸下巴郡（Berkshire Hathaway）行政總裁職務，結束其數十年領導生涯，成為投資界一大焦點。（路透社）

偶爾身體出現失平衡

報道指出巴菲特身體已經開始偶爾失去平衡，有時難以記起別人的名字。

巴菲特說：「真正的人才非常罕見，在商業領域罕見，在資本配置中罕見，在幾乎所有人類活動中都罕見。說實話，不把阿貝爾推上這個職位（CEO）是不公平的，巴郡從阿貝爾身上獲益的時間越長越好。」

巴菲特稱讚阿貝爾既是管理者又是交易撮合者：「他在工作日10小時內的精力水平和完成的工作量，與我的表現之間的差異越來越明顯，他在完成任務、管理調整、幫助有需要的人等各個方面都更有效率。」

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會當日，民眾走過會場。（Reuters）

稱阿貝爾能有效運用巴郡龐大現金

巴菲特承認，年齡的增長削弱了他的某些能力，但他表示，自己仍然擁有作為投資者或許最珍貴、最罕見的天賦：「我在做決定時沒有任何困難，無論是20年前、40年前還是60年前我曾做過決定的事情。如果市場出現恐慌，我仍然能派上用場，因為當價格下跌或其他人感到恐慌時，我不會害怕，這真的與年齡無關。」

最近，巴郡龐大的現金和國債儲備不斷增加，引發了外界的關注，人們想知道這家公司下一步會在哪裏進行交易。巴菲特說：「阿貝爾會有關於資金應該投向何處的想法。」