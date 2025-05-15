港投資銀行家職位數目回升　彭博︰因財富管理職位增

《彭博》報道香港的投資銀行就業市場正出現復甦跡象，隨著首次公開招股（IPO）交易反彈，香港這個金融中心的持牌專業人士數量正在增加。



據彭博行業研究的分析，投資銀行家的就業前景有所改善。2月份此類職位數量比2023年底多出0.5%，這得益於財富和資產管理職位數量的成長。

私銀及家辦牌照數目增5%

據香港證監會數據，財富管理、私人銀行和家族辦公室的牌照數量從2023年以來成長了約5%，而證券和期貨交易的牌照基本沒有變化。

據彭博行業研究資深分析師Francis Chan，2025年股票上市融資規模將成長一倍，達到220億美元以上，這將增強券商擴張業務的能力，重新聘用之前被解僱的銀行家。

「香港金融就業市場可能持續呈現出財富管理領域機會眾多、銀行家再就業率更高的特徵。」Chan在報告中寫道，「投資銀行和機構業務部門（包括銷售和研究）的裁員仍是全球銀行的常見現象，一些銀行家正在不斷擴張的中國公司中尋找新的機會。」

港私銀薪酬高於其他金融中心

報告引述香港證監會數據稱，2月持牌金融專業人士總數達到42,254 人，高於去年年底的42,044人。

報告稱，香港的私人銀行家和財富經理的薪酬仍然高於其他金融中心。這一趨勢似乎更為持久，而投資銀行家的相對高薪或許只是曇花一現。Chan表示，財富經理的薪酬更高，也使得香港比新加坡和中國內地更具吸引力。