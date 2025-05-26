恒生及東亞銀行首席經濟師請辭　據報與業務調整無關屬個人原因

繼近日本港老牌銀行恒生銀行(0011)承認裁員後，該行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇，據悉早前以家庭原因向行方請辭，但就與該行近期業務調整無關。與此同時，東亞銀行(0023)首席經濟師蔡永雄亦因個人理由已經請辭。



恒生經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇，據悉早前以家庭原因向行方請辭。﹙資料圖片﹚

據報與恒生最近業務調整無關

據本地媒體報道，近期兩家老牌銀行的首席經濟師皆因家庭或個人理由先後請辭，有關空缺現正公開招聘，其一是恒生銀行。根據恒生及其母公司滙豐銀行的公開招聘資料，恒生正聘請首席經濟師一職。恒生發言人表示，薛俊昇較早前由於家庭原因已提出請辭，並將於8月中旬離任，該行現就相關職位作公開招聘。

薛俊昇年僅40多歲，在恒生工作逾18年，自2007年加入由經濟師做起，逐步獲得擢升，後來接替卸任的嚴愛群，並於2017年成為首席經濟師，可說是恒生親自栽培的經研部主管人才。據悉，他早已計劃作個人休息一段時間，留任恒生至8月中後，暫未有下一步工作動向，請辭與該行最近業務調整無關，而該職位隸屬的環球資本市場亦非今次調整受影響的部門。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄蔡永雄已因個人理由請辭。﹙資料圖片﹚

蔡永雄入職僅三年

東亞銀行亦於本月初在官網刊登招聘廣告，資料顯示該行正招聘首席經濟師一職。東亞發言人表示，蔡永雄已因個人理由請辭，行方現透過內部及對外招聘，物色繼任人選。

據悉，蔡永雄年逾50歲，辭職後暫未有下一站工作規劃。參考蔡永雄社交平台資料，他從事經濟研究、分析師及顧問工作近25年，於2022年6月加入東亞擔任首席經濟師，任職至今僅3年。加入東亞前，曾在中銀香港（02388）工作7年，先後擔任高級及資深經濟研究員。