京東推「香港18區消費競速榜」　沙田最愛網購　邊一區成交最勁？

京東（9618）發佈「香港18區消費競速榜」，過去兩個月香港市民在京東的消費表現顯示，沙田用戶最愛網購，這使得沙田區在香港18區中銷量最高，同時亦是目前用戶活躍度最高的地區。



除沙田區外，九龍城區用戶雖在銷量上僅次於沙田區，但在成交金額上卻在香港18區位居首位。此外，元朗區則是成交金額和銷量環比增長最快的城區。



沙田用戶增逾1.5倍

京東消費趨勢顯示，過去兩個月，在香港18區中，銷量前五的城區分別為沙田區、九龍城區、中西區、油尖旺區、西貢區。其中，沙田區用戶最愛網購，兩個月間，該城區用戶規模環比增長超150%，訂單總量也實現了107%的環比增長。

九龍城成交金額全港居首

相較於沙田區用戶高頻多次的網購特點，九龍城區雖然在銷量上僅次於沙田區，但在成交金額規模上卻位居香港18區榜首。另外從增長情況看，過去兩個月，該城區成交金額環比增長111%，用戶規模環比增長接近翻倍。

中西區客單價全港最高 元朗增速最快

從銷量和成交金額規模上看，中西區在香港18區排名中均位列第三，僅次於沙田區和九龍城區，但在客單價排名中，卻位列第一。

此外，在銷量增速排名和成交金額增速排名中，元朗區均位居香港18區首位，分別環比增長244%和247%。而在過去兩個月，元朗區的用戶數量實現了超3倍的環比增長。