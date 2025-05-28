瑞銀升香港經濟增長預測至2.2%　稱中美關稅戰停火　緩減對港衝擊

中美雙方之間的關稅戰暫時停火，有助改善投資者對香港經濟前景的信心，大行瑞銀更調高香港經濟預測，由原來的1%增幅上調至2.2%。



瑞銀解釋將香港經濟預測調高，主要由於中美貿易戰休戰，減低了對香港經濟增長的拖累，而且該行的中國經濟及美國經濟團隊均調高兩國GDP預測。不過鑑於貿易關稅的不確定性，預期未來香港經濟增長仍有可能放緩，故重點關注中美進一步的貿易談判。

該行進一步指出香港是國際貿易及金融中心，也是重要的高附加值貿易樞紐，其他經濟體與美國的貿易談判，以致針對半導體和醫業行業的調查，對香港未來經濟增長也有關鍵作用。

金融業活動顯著改善成支持經濟動力

政府早前公布，今年首季經濟按年增長3.1%，增幅較市場預測強勁之餘，更是近5季最高。瑞銀指儘管貿易不確定性升溫，但香港經濟今年仍能有一個好開始，而且今年來金融業活動顯著改善，即使4月受關稅衝擊，但強勁勢頭延至次季，為支撐經濟增長的動力之一。

對於香港銀行同業拆息（HIBOR）回落，該行指出香港面對的挑戰包括高利率及實質經濟增長放慢，因此利率回落對經濟有利，特別是對房地產及企業投資等利率敏感行業，可是目前港美息差已擴闊至較歷史水平高兩個標準差，故此套戥機制或會推高HIBOR，惟相信利率上升周期或已完結，香港將進入一個適度融資成本區域，料可支持相關領域發展。

經濟學家上調內地全年增長預測

另一方面，隨著中美雙方休戰，經濟學家上調對內地經濟增長預測。《彭博》上周對67名經濟學家及分析師進行調查，受訪者預料今年內地經濟增長4.5%，較上次調查時的4.2%預估中值為高。不過報道亦引述 Scope Ratings的經濟學家Dennis Shen指出，內地宏觀經濟的核心挑戰仍然是來自通縮。

Dennis Shen指出﹕「最近的工業增加值、出口等數據顯示在關稅談判期間，經濟具有一定程度的韌性」 。「儘管如此，通縮壓力仍是宏觀經濟面臨的一個核心挑戰。」