新世界延遲支付4筆永續債利息　涉及19億港元惟不構成違約事件

負債狀況備受關注的新世界﹙0017﹚再有新消息。該公司宣布，遞延分派永續證券，涉及4筆證券，價值合共34億美元﹙約265億港元﹚，利息涉19億港元。據悉，今次推遲永續債利息支付，並不構成違約事件，但下期分派利息金額將上升，亦限制公司向股東派發股息。



據通告，上述永續債為A系列永續證券﹙7億美元﹚、B系列永續證券﹙12億美元﹚、C系列永續證券﹙5億美元﹚及D系列永續證券﹙10億美元﹚，原定分派支付日期分別為今年6月9日、6月10日、6月16日及6月22日。

新世界指，已通知所有相關永續證券持有人，其選擇將原定於相關分派支付日期支付的相關永續證券的分派，遞延至其各自的下一個分派支付日期。據悉，今次遞延遲支付涉及19億港元利息，根據發行條款，雖然不構成違約事件，但下次分派的利息金額將上升。另外，永續債有股息制動機制（Dividend Stopper）的條款限制，倘若發行人存在拖欠永續債派息的情況，發行人不能進行任何酌情股息分派。

新世界發展發言人表示，考慮到現時市場波動的同時，本公司持續管理其整體財務債務，並繼續遵守其現有財務責任。

本月中一筆永續債到期未贖回

截至去年底，新世界永續資本證券涉354億港元，上半財年應佔收益為9.27億港元。本月16日， 新世界未有贖回一筆本金為3.45億美元﹙約27億港元﹚的永續債，意味該筆永續債的票面息6月16日起將由6.15厘急升至10.2厘。

除永續資本證券外，資料顯示，截至去年底，新世界綜合債務淨額1,246.3億港元，較去年6月底增加0.8%。淨負債比率57.5%，較去年6月底增加2.5個百分點。期內，財務費用大約25.32億港元，

《彭博》引述知情人士透露，新世界計劃以維港文化匯﹙Victoria Dockside﹚做抵押。（K11 Musea提供）

據報尋求抵押Victoria Dockside融資

值得一提，圍繞新世界債務，近日也有不少消息。一方面，《彭博》引述知情人士透露，集團計劃以維港文化匯﹙Victoria Dockside﹚做抵押，尋求不超過156億港元銀團貸款，而集團亦正為875億港元貸款尋求再融資，目前已獲最少12間銀行同意，合共提供350億港元，佔總金額的四成。

另一方面，新世界發展稱，財年至今整體合約銷售約248億港元，佔集團全年銷售目標逾95%。並將將內地全年銷售目標由原定的110億元人民幣調升至140億元。