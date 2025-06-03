日清安藤清隆︰經濟低迷　即食麵業務更具優勢　暫無加價計劃

日清食品（1475）截至2025年3月底止的首季公司擁有人應佔溢利為1.1億港元，按年減少6.7%。 收入達到10.7億港元，按年增加11.3%。公司董事長兼首席執行官安藤清隆期望，今年利潤能恢復至2023年水平。



安藤清隆接受傳媒訪問時表示，去年由於中港兩地經濟放緩，非即食麵業務有所放緩，但今年首季該業務逐步恢復增長，同時受經濟低迷、消費降級影響，即食麵業務有一定優勢，希望今年利潤能恢復至2023年水平。

香港市場方面，安藤清隆表示，因中港兩地價格差異，港人北上消費成風，有不少餐飲經營困難，但由於公司部分產品是在香港出口至內地，所以香港產品較內地便宜，不會受北上消費潮影響。

安藤清隆指，香港人消費能力高，發展家庭裝、較實惠的產品之餘，同時也會發展高端產品業務。（黃文琪攝）

積極控制成本 暫無加價計劃

他續指，香港人消費能力高，發展家庭裝、較實惠的產品之餘，同時也會發展高端產品業務，例如即將引進早前收購的澳洲食品製造商生產的點心，並增加更多的聯乘產品，與本港藝人合作。

產品價格方面，他指出，部分原材料價格下調，但倘若銷售下跌，也會令成本增加，會積極控制成本，暫時沒有加價計劃。另外，安藤清隆表示，公司現金流充足，會物色更多有潛力的項目，尤其加大對中國市場的投入。