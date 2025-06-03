美遭降評級惹MPF迫沽美債憂慮　基金公會︰仍符條例要求不用擔心

信貸評級機構穆迪在5月中時降低美國政府評級，由原來最高的Aaa評級降至Aa1。目前僅日本評級機構R&I予美國政府最高評級，外界關注若美國政府再失最高評級，負責管理本港強積金的基金會否有需要減持美債，將美債持倉降至基金投資組合不多於1成。投資基金會公會行政總裁黃王慈明指出，目前美國仍符合強積金條例的「獲豁免當局」，信託人與基金經理一直密切溝通；若有突發情況會有針對性預案，並符合投資目標限制及積金局規定。



公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，目前所有受託人不需要因為穆迪降級行動做任何事，因為R&I仍給予美國AAA評級，仍符合法例框架，市場不用太擔心及恐慌，但期望若一旦要減持，能夠在有序及法例框架下去做。

他又指出近數月市況波動，資金進出未必因為美國遭降級，強調不要因為單一事件而作出未有深思熟慮的轉移；受託人及基金經理正商討及研究，難言何時會有應變方案，但強積金成員的利益是首要考慮。

傳受託人等持份者開會商應對方案

日前有本地傳媒引述市場消息指出，強積金受託人及編製強積金指數機構等持份者開會，評估若美國失去最高評級，強積金基金被迫要沽出美債時的影響及應對方案，包括考慮一旦要減持時，當局可否容許分階段進行等選項。

此外另有報道指強積金受託人日前就美國主權評級被下調事件開會商討應對方法，一旦出現要被迫沽售美債時，期望積金局在必要時為業界設「寬限期」，容許業界以較長時間逐步減持美債，以減低市場波動。