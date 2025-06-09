花旗料聯儲局年內累減息75基點　FedWatch顯示市場預測減50基點

美國於上周五（6日）公布5月新職非農業職位數目為13.9萬份，勝預期，不過在數據後大行花旗最新發表的報告，預料年內聯儲局將減息3次，合共75個基點。財經網站Forexlive指出目前市場人士預期當局年內減息46個基點，直言花旗的預測「大膽」。



花旗於報告內指出，目前預計聯儲局今年將降息75個基點，其中9月、10月和12月各降息25個基點。花旗又預期聯儲局將在2026年1月和3月，合共累計減息50個基點。

對於花旗的預測，財經網站Forexlive認為這是一個大膽的預測，因為目前市場僅預期今年年底美聯儲將降息約46個基點，並且至少在這個階段，市場預期聯儲局在夏季期間不會減息。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

FedWatch顯示市場料年內減息2次

根據聯儲局監察工具FedWatch顯示，7月份維持利率於4.25厘至4.5厘的機會率為83.4%，9月減息25個基點至4厘至4.25厘機會率為54.5%，而預測10月時利率處於4厘至4.25厘機會率為45.1%。

該網頁又顯示至今年12月時，聯邦基金利率回落至介乎3.75厘至4厘的機會率為40.4%，換言之市場人士較偏好預測今年聯儲局減息2次﹑合共50個基點。