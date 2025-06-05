聯儲局褐皮書稱一半地區經濟活動下降　關稅引致成本上揚壓力

美國聯儲局在最新公布的褐皮書經濟報告中表示，轄下十二個地方聯儲的報告顯示，自上次報告﹙4月中﹚以來，經濟活動略有下降。一半的地方聯儲報告經濟活動略有下降至中度下降，三個聯邦儲備區報告保持不變，三個聯邦儲備區報告略有增長。



報告指出所有地方聯儲都報告經濟和政策不確定性上升，這導致企業和家庭決策猶豫不決，採取謹慎態度，又表示製造業活動略有下降。

至於消費者支出報告好壞參半，大多數地方聯儲報告經濟活動略有下降或保持不變；然而，一些地方聯儲報告預計受關稅影響的項目支出有所增加。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

住房銷售未見變化

報告又指出住宅房地產銷售幾乎沒有變化，大多數地方聯儲關於新屋建設的報告顯示建築活動持平或放緩。另一方面，銀行貸款需求和資本支出計劃的報告好壞參半。報告亦指出港口活動強勁，而其他地區的運輸和倉儲活動報告則好壞參半。總體而言，前景仍然略顯悲觀和不確定，與上次報告相比沒有變化。然而，一些地方聯儲的報告表明前景惡化，而另一些報告則表明前景有所改善。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

關稅增加成本上升壓力

此外褐皮書亦表示，自上次報告以來，價格以温和速度上漲。普遍有地方聯儲報告指出，受訪對象預計未來成本和價格將以更快速度上升，少數地區稱這些預期的成本上漲為強勁。所有地區的報告均指出，更高的關稅稅率正在對成本和價格構成上行壓力。然而，受訪對象對這些更高成本的應對方式各異，包括對受影響商品提價、對所有商品提價、縮減利潤率，以及收取臨時費用或附加費。計劃轉嫁與關稅相關成本的受訪對象預計將在三個月內採取行動。