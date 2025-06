聯儲局褐皮書稱一半地區經濟活動下降　關稅引致成本上揚壓力

美國聯儲局在最新公布的褐皮書經濟報告中表示,轄下十二個地方聯儲的報告顯示,自上次報告﹙4月中﹚以來,經濟活動略有下降。一半的地方聯儲報告經濟活動略有下降至中度下降,三個聯邦儲備區報告保持不變,三個聯邦儲備區報告略有增長。



報告指出所有地方聯儲都報告經濟和政策不確定性上升,這導致企業和家庭決策猶豫不決,採取謹慎態度,又表示製造業活動略有下降。

至於消費者支出報告好壞參半,大多數地方聯儲報告經濟活動略有下降或保持不變;然而,一些地方聯儲報告預計受關稅影響的項目支出有所增加。

報告又指出住宅房地產銷售幾乎沒有變化,大多數地方聯儲關於新屋建設的報告顯示建築活動持平或放緩。另一方面,銀行貸款需求和資本支出計劃的報告好壞參半。報告亦指出港口活動強勁,而其他地區的運輸和倉儲活動報告則好壞參半。總體而言,前景仍然略顯悲觀和不確定,與上次報告相比沒有變化。然而,一些地方聯儲的報告表明前景惡化,而另一些報告則表明前景有所改善。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)