蜜雪挫逾3%　沙田門店冰凍甜點樣本含菌量被指超標｜港股異動

內地連鎖茶飲及甜品店蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097），今早股價下挫，曾低見538.5元，最新報545元，跌3.6%，成交額2.49億元。



食物環境衞生署食物安全中心周一（9日）公布，一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限70%至每克170個，而總含菌量為每克7.5萬個，同樣超出法例上限50%。涉事店舖為蜜雪冰城沙田好運中心分店。

食物安全中心發言人表示，中心從沙田一零售店舖抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克170個，總含菌量為每克7.5萬個，分別超出法例上限70%及50%。

蜜雪冰城沙田好運中心分店一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量及總含菌超出法例上限。(資料圖片)

遭美銀削評級至跑輸大市

此外大行美銀發表報告，蜜雪集團在今年3月初上市至今股價累升約1.8倍，現價水平對應今﹑明兩年預測市盈率約40倍及33倍。雖然蜜雪冰城是中國最大且最優秀的現製茶飲品牌，但認為其基本面或無法支撐現有估值，近期資金流動推動其估值提升，不過近期升勢已反映眾多利好因素，強調資金流無法永遠為股價帶來支持，又指公司是否屬於「新消費」板塊仍存有爭議，認為每股盈利上行空間或遠低於泡泡瑪特（9992）等IP公司。

該行又表示將蜜雪集團評級從「中性」降至「跑輸大市」，不過基於中國業務表現強勁，將今﹑明兩年每股盈利預測上調3.4%，收入分別上調2%及2.2%，目標價由400元上調至465元。