蜜雪挫逾3% 沙田門店冰凍甜點樣本含菌量被指超標｜港股異動
撰文：張偉倫
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內地連鎖茶飲及甜品店蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097），今早股價下挫，曾低見538.5元，最新報545元，跌3.6%，成交額2.49億元。
食物環境衞生署食物安全中心周一（9日）公布，一個冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限70%至每克170個，而總含菌量為每克7.5萬個，同樣超出法例上限50%。涉事店舖為蜜雪冰城沙田好運中心分店。
食物安全中心發言人表示，中心從沙田一零售店舖抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的大腸菌群含量為每克170個，總含菌量為每克7.5萬個，分別超出法例上限70%及50%。
遭美銀削評級至跑輸大市
此外大行美銀發表報告，蜜雪集團在今年3月初上市至今股價累升約1.8倍，現價水平對應今﹑明兩年預測市盈率約40倍及33倍。雖然蜜雪冰城是中國最大且最優秀的現製茶飲品牌，但認為其基本面或無法支撐現有估值，近期資金流動推動其估值提升，不過近期升勢已反映眾多利好因素，強調資金流無法永遠為股價帶來支持，又指公司是否屬於「新消費」板塊仍存有爭議，認為每股盈利上行空間或遠低於泡泡瑪特（9992）等IP公司。
該行又表示將蜜雪集團評級從「中性」降至「跑輸大市」，不過基於中國業務表現強勁，將今﹑明兩年每股盈利預測上調3.4%，收入分別上調2%及2.2%，目標價由400元上調至465元。
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