美國總統特朗普在4月9日宣布,與多個貿易伙伴進行貿易協議談判後,減低了商界對美國經濟陷入衰退的憂慮。據《CNBC》引述行政總裁集團(Chief Executive Group)於周一發布的調查,結果顯示不足3成的受訪CEO預期,未來6個月美國出現温和或嚴重衰退,較前兩次訪問明顯下降。



今次調查對象是270多位企業CEO,其中認為未來6個月美國將出現温和或嚴重衰退的CEO,比例降至不到30%,低於5月的46%和4月的62%。同時預期美國經濟將出現某種程度成長的CEO比例飆升至逾40%,幾乎是4月23%的兩倍。

